¿Tuvo suerte? Lotería de Santander hoy viernes 13 de febrero: resultados y números ganadores

La expectativa crece en todo el territorio nacional este viernes 13 de febrero de 2026. Como es costumbre cada semana, la Lotería de Santander se prepara para su sorteo nocturno, consolidándose tras más de 98 años de trayectoria como un pilar fundamental en la financiación de la salud pública y uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Con una bolsa de premios encabezada por un impresionante mayor de $6.500 millones, miles de apostadores aguardan la transmisión en vivo para conocer si la suerte está de su lado.



Resultados Lotería de Santander: sorteo del 13 de febrero de 2026

El evento central tendrá lugar a las 11:00 p.m. y podrá seguirse a través del canal regional TRO, así como por las plataformas digitales oficiales de la institución. Una vez finalizado el sorteo, estos serán los números de la fortuna:

Premio Mayor: por definirse

por definirse Serie: por definirse

Plan de Premios: más de $6.500 millones en juego

Además del codiciado premio mayor, la estructura de ganancias de la Lotería de Santander ofrece múltiples oportunidades mediante "secos" y aproximaciones:

Cantidad de Premios Descripción Valor del Premio 1 Premio Mayor $6.500.000.000 1 Premio Seco $700.000.000 2 Premios Secos $500.000.000 3 Premios Secos $300.000.000 4 Premios Secos $200.000.000 7 Premios Secos $100.000.000 20 Premios Secos $50.000.000 10 Premios Secos $20.000.000 15 Premios Secos $10.000.000

¿Cómo participar y cuánto cuesta?

Cada billete de la Lotería de Santander está compuesto por cuatro cifras y una serie, dividido en tres fracciones. Los jugadores tienen flexibilidad para apostar según su presupuesto:



Billete completo: $18.000 pesos.

$18.000 pesos. Fracción individual: $6.000 pesos.

Puntos de venta autorizados

Usted puede adquirir su número de la suerte en:



Puntos físicos, loteros y máquinas de chance de LotiColombia .

. Oficinas de Efecty, Codesa y PagaTodo .

. Portales web como Lottired, Lottorent y el sitio oficial de la entidad.

y el sitio oficial de la entidad. App móvil oficial disponible para Android e iOS.

Guía para reclamar su premio

Si resulta ganador, recuerde que tiene un plazo de un año para realizar el cobro antes de que los recursos sean destinados al sistema de salud.

Ganancias menores a $3.000.000: puede acudir directamente a su lotero de confianza o agencias distribuidoras autorizadas. Ganancias superiores a $3.000.000: debe presentarse en la sede principal de la Lotería (Calle 36 No. 21-16, Bucaramanga) con el billete original y su documento de identidad. Tenga en cuenta que los premios están sujetos a las deducciones de ley.

