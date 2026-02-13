Carnaval de Barranquilla 2026: anuncian cierres, pico y placa y cambios viales para días de fiesta

Con motivo del Carnaval de Barranquilla 2026, la Alcaldía activó un plan de movilidad para regular el tráfico y garantizar desplazamientos más ordenados. La administración distrital confirmó que, durante los cuatro días principales de celebración, se aplicará pico y placa para vehículos particulares en toda la ciudad, además de cierres temporales y prohibiciones de estacionamiento en la ciudad.

La administración anunció un despliegue operativo compuesto por más de 300 orientadores de movilidad, 70 agentes de tránsito y 160 policías de tránsito. El objetivo es acompañar a conductores y peatones en puntos estratégicos y atender eventualidades.



¿Cómo funcionará el pico y placa por Carnaval de Barranquilla?

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la restricción del pico y placa permitirá sacar de circulación cerca del 30% del parque automotor el viernes y el domingo, y alrededor del 40 % el sábado. En total, se calcula que más de 266.000 vehículos dejarán de movilizarse durante los días de mayor afluencia. De acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla, "habrá pico y placa para vehículos particulares en toda la ciudad desde este viernes 13 de febrero hasta el lunes 16 de febrero". Así funcionará:



Día y fecha Placas terminadas en Horarios Viernes 13

de febrero 1 – 2 – 3 Desde las 6:00 p.m. del viernes 13 hasta las 6:00 a.m. del sábado 14. Sábado 14

de febrero 4 – 5 – 6 – 7 Desde las 11:00 a.m. del sábado 14 hasta las 6:00 a.m. del domingo 15. Domingo 15

de febrero 8 – 9 – 0 Desde las 11:00 a.m. del domingo 15 hasta las 6:00 a.m. del lunes 16.

La norma aplica únicamente para vehículos particulares, y las motocicletas no están incluidas en la restricción. En el caso de visitantes que ingresen a la ciudad y cuya placa tenga restricción ese día, podrán circular únicamente si demuestran, con el tiquete de peaje, que están en tránsito y que su permanencia no supera las cuatro horas. También se permitirá el uso de la avenida Circunvalar en toda su extensión para quienes estén atravesando la ciudad.



Restricciones en la vía 40 por Carnaval de Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla anunció que la vía 40 y sus alrededores concentrarán varias de las actividades principales, razón por la cual "se prohíbe la circulación de todo tipo de vehículos los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero" en la zona conformada por las siguientes vías:



Carrera 54, entre vía 40 y calle 48. (No inclusive)

Calle 48, entre carrera 54 y calle 58. (No inclusive)

Calle 58, entre carreras 70 y 67. (No inclusive)

Carrera 67, entre calles 58 y 75. (No inclusive)

Calle 75, entre carreras 67 y 60. (No inclusive)

Carrera 60, entre calles 75 y 79. (No inclusive)

Calle 79, entre carreras 60 y 68. (No inclusive)

Carrera 68, entre calles 79 y 84. (No inclusive)

Calle 84, entre carreras 68 y 73. (No inclusive)

Calle 82, entre carreras 73 y 76. (No inclusive)

Carrera 76, entre calles 82 y 85. (No inclusive)

Calle 85, entre carrera 76 y vía 40. (No inclusive).

En esta misma zona estará prohibido el estacionamiento en vía y en el espacio público desde las 11:00 de la noche del viernes 13 hasta las 11:59 de la noche del martes 17 de febrero.



Además, la administración también anunció que los principales eventos del Carnaval de Barranquilla tendrán ajustes en sus horarios. El sábado 14 de febrero, la Batalla de Flores comenzará a las 10:30 de la mañana. Ese mismo día, el Desfile del Rey Momo iniciará a las 2:00 de la tarde en la calle 17.



El domingo 15, la Gran Parada de Tradición arrancará a las 10:30 a.m., mientras que el lunes 16 la Gran Parada de Comparsas empezará a las 11:30 a.m. El martes 17, el cierre simbólico será con el Desfile de Joselito, programado para las 4:00 de la tarde.



Otros eventos y cierres por Carnaval de Barranquilla

Durante el viernes 13 y sábado 14 también se realizarán actividades adicionales en distintos puntos de la ciudad, como desfiles infantiles, eventos musicales y celebraciones en barrios tradicionales. Entre ellos se encuentran el Desfile Infantil Tardecita de Bordillo, el Carnaval de la Localidad Metropolitana y el Metroconcierto Rumbódromo del Río, que implicará cierre del deprimido de la calle 80 entre la avenida El Río y la vía 40.

También habrá restricciones por eventos como la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio, el desfile del Rey Momo y actividades culturales en sectores como Prado y la carrera 44. En cada caso, la Secretaría de Tránsito estableció rutas alternas para facilitar la movilidad hacia el norte, centro y sur de la ciudad.

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con anticipación, utilizar transporte público cuando sea posible y consultar los canales oficiales para conocer actualizaciones en tiempo real. Asimismo, reiteran el llamado a no conducir bajo efectos del alcohol y a respetar las indicaciones del personal en vía.

