Un crimen milimétricamente planeado: las 4 pistas que deja el asesinato de Gustavo Aponte en Bogotá

El asesinato del reconocido empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, ha conmocionado a la capital por la frialdad y precisión con la que fue ejecutado. Las autoridades califican el hecho como un acto de sicariato planeado milimétricamente, donde los criminales estudiaron a fondo la rutina de la víctima para no dejar nada al azar.

El paso a paso: así se ejecutó el doble crimen

La reconstrucción de los hechos, basada en las investigaciones policiales y registros visuales, detalla una operación coordinada entre al menos tres delincuentes. Estas son las horas claves que las autoridades revisan para dar con los responsables del ataque salarial.

1 p.m. La llegada: el empresario Gustavo Aponte llegó al gimnasio Bodytech de La Cabrera, en la calle 85 con carrera séptima, para realizar sus ejercicios habituales con un entrenador personal. Mientras él ingresaba, su escolta, un intendente retirado de la Policía identificado como Luis Gabriel Gutiérrez, permaneció vigilando en la puerta del establecimiento.

A esa misma hora se inició un cerco criminal, un llamado ‘campanero’ se ubicó en una motocicleta justo frente al gimnasio para monitorear la salida del empresario. Simultáneamente, el sicario y otro conductor de moto se posicionaron en una estación de servicio cercana sobre la carrera séptima, esperando la señal.

al momento cuando Aponte se disponía a salir hacia el parqueadero donde estaba parqueado su vehículo, el ‘campanero’ realizó una llamada de alerta para avisar a sus cómplices. El sicario, vestido de traje y corbata para mimetizarse en la zona y no alertar a los esquemas de seguridad, caminó unos 15 metros hacia sus víctimas. De hecho, para la Policía, la vestimenta del tirador es inusual en estos casos. 3:42 p. m. La ejecución : el atacante se acercó a menos de un metro y disparó por la espalda, impactando a Aponte en la nuca. Acto seguido, disparó en tres ocasiones contra el escolta Gutiérrez. Las dos personas fallecieron.

3:43 p. m. La huida: luego del ataque, el sicario corrió de regreso hacia la carrera séptima, donde su cómplice lo esperaba en la motocicleta para huir con rumbo hacia el sur de la ciudad. Mientras tanto, algunas personas intentaron socorrer a los baleados y, de hecho, Aponte fue trasladado a la Clínica del Country, donde confirmaron su deceso. (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Las pistas que sigue la Policía

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló en qué va la investigación para dar con el paradero de los responsables de los asesinatos. De hecho, Noticias Caracol reveló el video del momento exacto cuando ocurre el ataque y la posterior fuga de los sicarios.



Análisis de videos: de acuerdo con la Policía, se han procesado más de 50 horas de grabaciones de cámaras de seguridad del sector, lo que permitió identificar a uno de los tres participantes en el crimen. Caracterización del sicario: un detalle que llamó la atención de los investigadores es que el asesino estaba "caracterizado" con vestimenta formal (traje y corbata), una táctica poco común en estos delitos para evitar levantar sospechas en un sector con alta presencia de escoltas y fuerza pública. Inteligencia previa: la precisión del ataque sugiere que los criminales realizaron una labor de inteligencia previa, conociendo que Aponte utilizaba vehículos blindados y aprovechando el único momento de vulnerabilidad al bajar las escaleras hacia el parqueadero. Ausencia de amenazas: tanto la familia como los directivos de su fundación han manifestado que el empresario no tenía amenazas conocidas, extorsiones ni panfletos en su contra, lo que hace que los móviles del crimen sigan bajo investigación reservada.

#AMPLIACIÓN | Noticias Caracol conoció el video del momento en que un sicario acabó con la vida del empresario Gustavo Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, segundos después de que el arrocero saliera de un gimnasio en el norte de Bogotá.



Así recuerdan a Gustavo Aponte

Más allá de su faceta como empresario arrocero, pues era propietario de Arroz Sonoro, Gustavo Aponte es recordado por sus amigos y guías espirituales como un hombre de profunda fe y vocación social.

En entrevista con Noticias Caracol, el monseñor Rafael Cotrino, vicario general de la Arquidiócesis de Bogotá, narró que el mismo día de su muerte, a las 6:30 a.m., había ejercido por primera vez como ministro extraordinario de la comunión en la parroquia Inmaculada Concepción del Chicó tras varios meses de preparación. Lo recordó como un hombre bueno, devoto ferviente de la Virgen de Fátima, cuya imagen solía llevar en peregrinación a hogares de niños y ancianos.

Como miembro de la junta directiva de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, continuaba el legado de su abuelo ayudando a más de 200 niños y jóvenes vulnerables en el sector de Patio Bonito y amparando a adultos mayores desamparados. Monseñor Cotrino señaló que deja un vacío inmenso en una comunidad que lo veía como un pilar de esperanza y servicio.

