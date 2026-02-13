Mintrabajo convoca a mesa de concertación para discutir decreto transitorio del salario mínimo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, convocó a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir el decreto transitorio de salario mínimo, luego de que el Consejo de Estado ordenara suspender provisionalmente el decreto emitido por el Gobierno nacional en diciembre de 2025.

“Por instrucción del Presidente Gustavo Petro he convocado este lunes 16 de febrero a las 10 am en el Ministerio de Trabajo a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir sobre el decreto transitorio de salario mínimo, que debe ser vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, ordenado por el auto del Consejo de Estado”, se lee en el mensaje publicado por el alto funcionario.

Noticia en desarrollo.