Lotería de Risaralda hoy 23 de octubre: número ganador y serie del premio mayor

La Lotería de Risaralda realiza un nuevo sorteo este viernes 23 de octubre de 2026. Los jugadores están pendientes de conocer la combinación ganadora del premio mayor y los resultados de las demás categorías incluidas en el plan de premios. De acuerdo con el portal oficial de la entidad, esta jornada corresponde al sorteo número 2972. El premio mayor anunciado es de $2.333.333.333, mientras que otros premios secos ofrecen alternativas para quienes participan con sus billetes y fracciones.

Resultado de la Lotería de Risaralda hoy, 23 de octubre

El sorteo de este viernes está programado para las 11:00 p. m. Los datos del premio mayor deben actualizarse una vez se conozca el resultado oficial.

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Fecha del sorteo: viernes 23 de octubre de 2026.

Número del sorteo: 2972.

Premio mayor: $2.333.333.333.

Número ganador: pendiente de confirmación.

Serie ganadora: pendiente de confirmación.

Para comprobar si un billete resultó ganador, es necesario comparar las cuatro cifras y la serie con las publicadas por la Lotería de Risaralda. Hasta que termine el sorteo y se confirme la combinación, no es recomendable publicar números como resultado definitivo.



¿Cuáles son los premios secos de la Lotería de Risaralda?

Además del premio mayor, la Lotería de Risaralda cuenta con varias categorías de premios secos. Entre los montos contemplados en su plan de premios se encuentran los siguientes:



El Gordo de la Risaralda: $300 millones.

Ángel de la Suerte: $200 millones.

Mula Millonaria: $150 millones.

Milagro Millonario: $80 millones.

Guaca de Oro: tres premios de $60 millones.

Cofre de Diamantes: cinco premios de $50 millones.

Trébol de la Fortuna: tres premios de $40 millones.

Premios De Perla: cinco premios de $35 millones.

Cosecha Millonaria: once premios de $30 millones.

Los números ganadores y sus respectivas series deben consultarse en la tabla oficial del sorteo 2972 cuando la entidad publique los resultados. <Cite refs={["turn716127search1","turn716127search3"]}/>

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¿Qué número cayó en la Lotería de Risaralda el viernes pasado?

En el sorteo anterior, realizado el viernes 16 de octubre de 2026, el número ganador del premio mayor fue el 5475, de la serie 176. La combinación correspondió al sorteo 2971, cuyo premio mayor fue de $2.333.333.333. Este resultado sirve como referencia para consultar el historial del juego, pero no corresponde a la jornada de este viernes.

¿A qué hora juega la Lotería de Risaralda?

La Lotería de Risaralda realiza habitualmente sus sorteos los viernes a las 11:00 p. m., hora colombiana. La transmisión y los resultados de cada jornada permiten a los participantes comprobar las cifras premiadas. También es posible consultar la información en el sitio oficial de la Lotería de Risaralda, donde se publican los resultados y los detalles del plan de premios.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Risaralda?

Quienes encuentren coincidencias entre su billete y los resultados deben conservar el documento original y consultar los requisitos establecidos por la entidad para reclamar el premio.

Es importante verificar la fecha del sorteo, el número, la serie y las condiciones aplicables a cada categoría. Los premios por aproximación y otras modalidades tienen reglas específicas que deben revisarse antes de realizar cualquier reclamación.

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Importante: el número ganador y la serie de la Lotería de Risaralda del viernes 23 de octubre de 2026 deben actualizarse cuando se publiquen los resultados oficiales del sorteo 2972.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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