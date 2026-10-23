Resultados Super Astro Luna de hoy, viernes 23 de octubre: número y signo zodiacal ganadores

La expectativa entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia alcanza su punto más alto en la noche de este viernes. Con la celebración de un nuevo sorteo de Super Astro Luna, miles de ciudadanos en todo el país aguardan el veredicto de las balotas con la ilusión de convertir sus números de la suerte en un premio millonario que transforme sus finanzas familiares.



¿Cómo reclamar el dinero si resultas premiado hoy?

Si la suerte está de tu lado y la combinación de tu tiquete coincide con los resultados oficiales emitidos este viernes 23 de octubre, es fundamental seguir el protocolo legal para hacer efectivo el cobro sin contratiempos:

Estado del tiquete: Mantén tu formulario impreso en un lugar seguro. Debe estar completamente legible, sin tachaduras, enmendaduras ni daños que afecten la lectura del código de barras. Cobro de valores menores: Si tu premio no supera el umbral fiscal de las 48 UVT (aproximadamente $2.300.000 COP), puedes retirar el dinero de forma inmediata en las taquillas autorizadas de las redes SuRed o SuperGIROS presentando tu cédula de ciudadanía original. Premios de alta cuantía: Cuando la ganancia sea igual o superior a las 182 UVT, deberás acudir a una oficina principal del operador. Para este trámite se exige fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%, certificación bancaria activa a nombre del titular (máximo 30 días de expedición) y el diligenciamiento del formato de control de activos SIPLAFT. Impuestos y caducidad: Ten en cuenta que los premios sujetos a retención fiscal tendrán un descuento del 20% por concepto de impuesto a la ganancia ocasional. El plazo legal para cobrar vencerá a los 365 días calendario a partir de la fecha de realización del sorteo.

Tabula de premios: ¿A cuánto asciende el acumulado?

El Super Astro Luna premia la precisión de los jugadores mediante un plan de pagos proporcional a la cantidad apostada (descontando el valor del IVA). Para ganar, los dígitos deben coincidir de izquierda a derecha en el mismo orden del sorteo:



4 cifras + signo correcto 42.000 veces el valor apostado 3 cifras + signo correcto 1.000 veces el valor apostado 2 cifras + signo correcto 100 veces el valor apostado

Boletín de Resultados: Sorteo de este Viernes 23 de Octubre

A continuación, se detalla el tablero oficial donde se asignarán los números y el signo zodiacal una vez que la auditoría de Coljuegos declare la validez de las tómbolas:

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Números de cuatro cifras: [ _ _ _ _ ]

[ _ _ _ _ ] Signo zodiacal ganador: [ Pendiente por actualizar ]

Nota de la redacción: Los datos de la tómbola se actualizarán en este módulo tan pronto como concluya la transmisión en vivo de la jornada.



Dinámica de funcionamiento y horarios de emisión

Regulado en Colombia como un juego de suerte y azar novedoso bajo la administración de Corredor Empresarial S.A., el Super Astro Luna brinda al apostador total autonomía. A diferencia de las loterías tradicionales, cada persona elige una secuencia de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) y la combina con uno de los 12 signos del zodiaco.



La emisión nocturna de "La Luna" cuenta con una programación fija en la televisión nacional (Canal 1):



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.