Sena anuncia $20.000 millones para apoyar emprendimientos en Córdoba: ¿cómo postularse?

El Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) prepara una convocatoria por $20.000 millones para apoyar a emprendedores y unidades productivas de Córdoba que sufrieron afectaciones por las lluvias de febrero de 2026. La iniciativa busca "contribuir a la recuperación económica de las familias y comunidades afectadas por las lluvias, con oportunidades para crear, fortalecer y reactivar sus proyectos productivos".

La convocatoria 167 contempla recursos para proyectos productivos de dos sectores: economía popular y economía rural. Los interesados podrán consultar las condiciones de participación, los requisitos y las fechas de inscripción a través de la página oficial de Fondo Emprender, donde se publicarán los términos de referencia. La distribución de los recursos establece una diferencia entre los emprendimientos ubicados en los municipios del departamento y aquellos que funcionan en su capital, siendo la mayor parte del presupuesto para iniciativas fuera de Montería.

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¿Quiénes pueden participar en la convocatoria de Fondo Emprender?

La convocatoria está dirigida a emprendedores y unidades productivas de Córdoba afectados por las lluvias registradas en febrero de 2026. Los proyectos deberán ajustarse a alguna de las dos líneas establecidas por el programa, según la actividad económica que desarrollen. Estas son las alternativas contempladas:



Economía popular: incluye iniciativas relacionadas con el comercio, la prestación de servicios y los diferentes oficios. Esta línea está orientada a actividades productivas de distintos sectores económicos.

incluye iniciativas relacionadas con el comercio, la prestación de servicios y los diferentes oficios. Esta línea está orientada a actividades productivas de distintos sectores económicos. Economía rural: reúne proyectos vinculados con el campo y actividades como la producción agropecuaria, la agroindustria, el turismo y el medio ambiente.

La clasificación permitirá que los postulantes presenten propuestas acordes con sus actividades y con las necesidades de sus unidades productivas. En ambos casos, los proyectos deberán cumplir las condiciones que se establezcan en los términos de referencia de la convocatoria. La financiación podrá destinarse tanto a la creación de iniciativas empresariales como al fortalecimiento de negocios existentes, de acuerdo con las modalidades previstas por Fondo Emprender. Del total, "$15.000 millones serán para iniciativas de los municipios de Córdoba y $5.000 millones para proyectos ubicados en Montería".



¿Cómo inscribirse a la convocatoria de Fondo Emprender?

Uno de los requisitos para presentar un proyecto es completar la Ruta Emprendedora del Sena, proceso necesario para quienes busquen acceder a los recursos, por lo que los interesados deberán tenerlo en cuenta antes de formalizar su postulación. La ruta contempla orientación para quienes desean desarrollar una idea de negocio o avanzar en la estructuración de una iniciativa productiva. A través de este acompañamiento, los emprendedores pueden recibir asesoría para preparar sus propuestas y conocer los pasos que deben seguir para participar.



En Córdoba, quienes necesiten información sobre este proceso pueden acudir a la sede regional del Sena en Montería, ubicada en la avenida Circunvalar, entre las calles 24 y 27. Para avanzar en el trámite, los interesados deberán tener en cuenta los siguientes pasos:



Consultar la convocatoria: ingresar a www.fondoemprender.com para revisar la información oficial y verificar la publicación de los términos de referencia. Identificar la línea correspondiente: determinar si el proyecto se ajusta a economía popular o economía rural, de acuerdo con su actividad productiva. Completar la Ruta Emprendedora: acudir al Sena para recibir orientación y cumplir este requisito previo a la postulación. Revisar las condiciones de participación: comprobar los documentos exigidos, los criterios de selección y las demás disposiciones establecidas para la convocatoria. Presentar el proyecto: realizar la inscripción conforme a las indicaciones y los plazos que publique Fondo Emprender.

El cumplimiento de estos pasos no garantiza la asignación de recursos. La aprobación de los proyectos dependerá de las condiciones y los criterios que establezca el programa en los términos de referencia.



¿Los recursos de Fondo Emprender son condonables?

Fondo Emprender contempla financiación para iniciativas empresariales mediante dos modalidades: creación y fortalecimiento. La primera está dirigida a poner en marcha nuevos negocios, mientras que la segunda permite apoyar unidades productivas que ya existen y necesitan avanzar en su desarrollo. Una característica de estos recursos es que "son condonables, siempre que los beneficiarios cumplan los términos de referencia y las condiciones de la convocatoria". Por esa razón, quienes presenten sus propuestas deberán revisar las obligaciones asociadas a la financiación antes de acceder a ella.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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