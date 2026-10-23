Lotería de Santander: ¿cuál fue el número ganador del último sorteo de hoy, viernes 23 de octubre?

Los colombianos aguardan el desarrollo del más reciente sorteo de la Lotería de Santander, una de las franquicias de juegos de azar más emblemáticas y tradicionales del país. Con un premio acumulado principal que supera los $6.000 millones de pesos y decenas de secos adicionales, la jornada de esta noche promete cambiar la vida financiera de nuevos apostadores a lo largo del territorio nacional.

A continuación, presentamos la cobertura informativa en desarrollo sobre las cifras extraídas, junto con la radiografía completa del juego, su valor, plataforma de emisión y protocolo de desembolso.



Marcador oficial de números afortunados (Sorteo del 23 de octubre de 2026)

PREMIO MAYOR ($6.500 MILLONES) [ PENDIENTE DE PUBLICACIÓN ] SERIE [ ESPACIO RESERVADO ]

(Nota de redacción: En cuanto la junta directiva de la entidad expida el acta de juzgamiento al término de la extracción en vivo, los datos del recuadro anterior serán actualizados de manera inmediata).



Calendario de sorteos, emisión en directo y canales de consulta

Para constatar la validez de las balotas en tiempo real, los compradores cuentan con opciones televisivas y digitales oficiales:

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Horario de juego: Todos los viernes del año a partir de las 11:00 p.m. (hora de Colombia).

Todos los viernes del año a partir de las 11:00 p.m. (hora de Colombia). Señal televisiva de origen: Transmisión en vivo por el Canal TRO (Televisión Regional del Oriente).

Transmisión en vivo por el Canal TRO (Televisión Regional del Oriente). Transmisión por internet: Emisión en directo vía Facebook Live en la página verificada de la Lotería de Santander.

Emisión en directo vía en la página verificada de la Lotería de Santander. Pizarras físicas: Publicación de la lista completa de combinaciones a partir de las primeras horas del sábado en agencias autorizadas y terminales de redes de chance.

Modalidad de juego, tarifas vigentes y bolsa comercial

La mecánica tradicional opera con billetes de cuatro dígitos numéricos más una serie compuesta por tres cifras. Para ampliar las posibilidades de compra según el presupuesto del ciudadano, el tiquete se comercializa en fracciones:



Fracción individual: $6.000 COP.

$6.000 COP. Billete entero (3 fracciones): $18.000 COP.

Quien acierte el número principal y su serie correspondiente con el billete completo se adjudicará la cifra récord de $6.500 millones de pesos. En caso de jugar con una sola fracción, obtendrá el proporcional legal ($2.166 millones de pesos antes de retenciones). Adicionalmente, el plan de premios distribuye incentivos económicos a través de un seco de $700 millones, secos de $500 millones, $300 millones y $200 millones, junto a secos menores (de $5 a $100 millones) y aproximaciones por combinaciones o números inversos.



Reseña histórica y contribución a la salud pública

La Lotería de Santander cuenta con una trayectoria centenaria en el mercado nacional. Su creación institucional fue ratificada el 4 de mayo de 1920 mediante la Ordenanza No. 76 de la Asamblea Departamental. El sorteo inaugural tuvo lugar el 6 de agosto de 1921, entregando un premio mayor de 250 pesos de la época.



Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, su actividad comercial trasciende el entretenimiento: por mandato constitucional, un porcentaje fijo del recaudo bruto derivado de las ventas de lotería física y virtual se transfiere directamente a la salud pública, financiando la red pública hospitalaria del departamento de Santander y del país.



¿Cómo proceder para la reclamación de ganancias?

El trámite de pago varía en función del monto devengado por el usuario:

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Cobros de baja cuantía (inferiores a 48 UVT / apróx. $3 millones de pesos): Pueden hacerse efectivos en efectivo de manera ágil con el lotero de confianza, en agencias distribuidoras locales o mediante las redes de chance asociadas. Cobros de alta cuantía (Premio Mayor y secos principales): Requieren la validación presencial del beneficiario en la sede administrativa de la Lotería de Santander en la ciudad de Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16), o a través del canal institucional con los distribuidores mayoristas habilitados a nivel nacional.

Requisitos documentales exigidos:

Presentación del billete o fracción física original en perfecto estado (sin raspaduras, tachaduras ni alteración alguna).

Documento de identidad original y vigente (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería).

Diligenciamiento del formulario oficial de identificación de ganadores (SIPLAFT).

Tenga en cuenta que, en cumplimiento del Estatuto Tributario colombiano, todo premio cuyo valor supere las 48 UVT tendrá una retención en la fuente del 20% sobre el valor bruto por concepto de ganancias ocasionales, sumado a los descuentos legales dirigidos al sector salud.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.