Resultados de la Lotería de Medellín hoy, 23 de octubre: números ganadores del sorteo 4858

Este viernes 23 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar tradicionales del país. La jornada cuenta con un premio mayor de $16.000 millones y diferentes premios secos para quienes participan con sus billetes. Los resultados de esta edición se conocerán después de la realización del sorteo, programado para las 11:00 p. m., hora colombiana. Mientras se publica la combinación oficial, los jugadores pueden consultar los datos de la jornada y conocer cuáles fueron los números ganadores del sorteo anterior.

Resultado de la Lotería de Medellín hoy, 23 de octubre

El sorteo número 4858 se juega este viernes y su resultado debe verificarse una vez la entidad confirme la información oficial.

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Estos son los datos principales de la jornada:



Fecha: viernes 23 de octubre de 2026.

Número del sorteo: 4858.

Premio mayor: $16.000 millones.

Número ganador: pendiente de confirmación.

Serie ganadora: pendiente de confirmación.

Transmisión: Teleantioquia, según la programación anunciada.

El número ganador y la serie son los datos que deben coincidir con los del billete para obtener el premio mayor. Por eso, es importante revisar ambos y confirmar que correspondan al sorteo de este viernes.



¿Cuáles son los premios secos de la Lotería de Medellín?

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín contempla distintas categorías de premios secos. Para el sorteo 4858, el plan de premios anunciado incluye las siguientes cantidades:

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Dos premios de $1.000 millones.

Dos premios de $700 millones.

Dos premios de $500 millones.

Seis premios de $100 millones.

Siete premios de $50 millones.

Diez premios de $20 millones.

Quince premios de $10 millones.

Los números y las series correspondientes a cada premio seco deben consultarse en los resultados oficiales una vez termine el sorteo. También existen premios por aproximaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas para el juego.

¿Qué número cayó en la Lotería de Medellín el viernes pasado?

En el sorteo anterior, realizado el viernes 16 de octubre de 2026, el número ganador del premio mayor fue el 1271, de la serie 087. Esa combinación correspondió al sorteo 4857, que también entregó un premio mayor de $16.000 millones.

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Este resultado sirve como referencia para consultar el historial de la lotería, pero no corresponde a la jornada de este 23 de octubre. Cada sorteo tiene una combinación independiente.

¿A qué hora juega la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín realiza sus sorteos habitualmente los viernes a las 11:00 p. m., hora de Colombia. La transmisión anunciada para esta jornada es por Teleantioquia.

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Los resultados se publican después del sorteo, cuando se conocen las cifras y las series ganadoras. Para evitar confusiones, se recomienda consultar la información correspondiente a la fecha y al número de sorteo del billete.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Quienes encuentren coincidencias entre su billete y los resultados deben conservar el documento original y consultar con la entidad los requisitos para reclamar el dinero.

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Es importante verificar los plazos, los documentos exigidos y el procedimiento aplicable según el monto ganado. Para confirmar los resultados y obtener información oficial, puede ingresar al portal de la Lotería de Medellín.

Importante: el número ganador, la serie y los premios secos del sorteo 4858 deben actualizarse una vez se conozca el resultado oficial de este viernes 23 de octubre de 2026.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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