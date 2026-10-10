Lotería del Cauca del sábado 10 de octubre: resultado del premio mayor y números ganadores

Este sábado 10 de octubre de 2026, los jugadores de la Lotería del Cauca esperan conocer los resultados de un nuevo sorteo para comprobar si sus billetes o fracciones fueron favorecidos. Como ocurre después de cada jornada, la atención está puesta en el número ganador del premio mayor y en los demás premios establecidos por la entidad.



Resultado de la Lotería del Cauca del 10 de octubre de 2026

Número ganador del premio mayor: [XXXX].

[XXXX]. Serie: [XXX].

[XXX]. Valor del premio mayor:

Número del sorteo: [XXXX].

[XXXX]. Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

¿Cómo saber si ganó la Lotería del Cauca?

Para comprobar si un billete resultó ganador, el primer paso es tener a mano el documento original y revisar cuidadosamente sus datos. Una diferencia en la serie o en el número puede cambiar el resultado de la consulta.

Siga estas recomendaciones:



Identifique las cuatro cifras impresas en el billete. Localice la serie correspondiente. Compare ambos datos con el resultado oficial del sorteo. Revise las demás categorías del plan de premios. Conserve el billete original mientras confirma si tiene derecho a un pago.

La consulta debe realizarse en los canales oficiales de la entidad. La página de la Lotería del Cauca ofrece información sobre los sorteos y permite acceder al apartado de resultados. Puede ingresar a https://www.loteriadelcauca.gov.co/ para buscar el acta correspondiente y verificar los datos publicados.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Cauca?

Si el billete coincide con alguno de los resultados ganadores, el siguiente paso es consultar el procedimiento de pago. Los requisitos pueden variar según el valor del premio y las condiciones establecidas por la entidad.

Antes de iniciar el trámite, es recomendable conservar el billete o la fracción original en buen estado, evitar entregarlo a personas no autorizadas y solicitar información sobre los documentos exigidos para el cobro.

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Entre los soportes que podrían solicitarse, según el caso, están el documento de identidad, el billete original y los formularios o documentos adicionales establecidos por la entidad. La lista definitiva debe confirmarse directamente con la Lotería del Cauca.



Para resolver dudas, los interesados pueden comunicarse con la entidad en sus canales institucionales. La sede publicada se encuentra en la carrera 7 n.º 1N-66, edificio Lotería del Cauca, en Popayán. Sus líneas telefónicas son (602) 8233856 y (602) 8204356.



¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio?

Los ganadores deben prestar atención a los plazos legales para reclamar el dinero. En Colombia, el derecho a cobrar premios de juegos de suerte y azar prescribe al cumplirse un año desde la fecha de realización del sorteo, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010.



Por esta razón, si el resultado coincide con su billete, lo recomendable es consultar cuanto antes los requisitos y comenzar el trámite sin esperar hasta el último momento.

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También conviene confirmar si el valor anunciado corresponde al premio bruto y si se aplican retenciones u otros descuentos legales antes de recibir el pago.



¿Dónde consultar los resultados oficiales?

La recomendación es verificar siempre los números y las series en el portal de la Lotería del Cauca. Allí se puede consultar la información institucional y buscar el acta correspondiente al sorteo.

Esta verificación es especialmente importante cuando circulan publicaciones en redes sociales, imágenes compartidas o listados que no indican su fuente. Un resultado debe considerarse confirmado únicamente cuando se pueda contrastar con información oficial.

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Recuerde que participar en una lotería no garantiza obtener un premio. Los resultados dependen del azar y deben comprobarse en los canales oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.