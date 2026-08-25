Lotería de la Cruz Roja último sorteo hoy, 25 de agosto de 2026: ganadores del premio mayor

La Lotería de la Cruz Roja realizó este martes 25 de agosto de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia por su trayectoria y por los recursos que contribuyen a programas humanitarios y sociales. El sorteo corresponde a la edición 3168, que puso en juego un multimillonario plan de premios para los apostadores del país.

Como ocurre cada martes, miles de personas estuvieron pendientes de las balotas para conocer si el número de su billete coincidía con el premio mayor o con alguno de los secos distribuidos por la lotería. Los sorteos son transmitidos entre las 10:30 y 11:00 de la noche y generan gran expectativa entre quienes buscan convertirse en los nuevos ganadores de la jornada.



Resultados Lotería de la Cruz Roja hoy 25 de agosto de 2026

La Lotería de la Cruz Roja celebró este martes el sorteo número 3168. Estos son los resultados para el premio mayor:



Números ganadores: 4939

Serie: 112

La entidad realiza sus sorteos semanalmente y pone a disposición de los jugadores la información completa relacionada con las series ganadoras, los premios secos y las aproximaciones una vez concluye el proceso oficial de validación.



Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja y plan de premios

La Lotería de la Cruz Roja cuenta con uno de los planes de premios más atractivos del mercado colombiano. Para el sorteo de este 25 de agosto, los jugadores compitieron por un premio mayor multimillonario, además de varias categorías adicionales de premios secos. Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Un premio mayor de $10.000 millones.

Un seco de 200 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Dos secos de 50 millones de pesos.

Seis secos de 30 millones de pesos.

Quince secos de 20 millones de pesos.

Veinte secos de 10 millones de pesos.

Además de estos premios, la lotería contempla diferentes aproximaciones y modalidades de pago que permiten aumentar las posibilidades de obtener ganancias dependiendo de la coincidencia de números y series. La Lotería de la Cruz Roja fue creada con el propósito de generar recursos destinados a iniciativas humanitarias y sociales, razón por la cual se ha consolidado como una de las loterías más tradicionales del país.



Últimos resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Mientras se conocen y validan plenamente los resultados definitivos del sorteo 3168, los apostadores también revisan los números ganadores de las semanas anteriores para seguir el comportamiento de los sorteos. Según los registros recientes, en el sorteo 3167, realizado el 18 de agosto de 2026, el premio mayor correspondió al número 5795 de la serie 104. Antes de esa fecha, el sorteo 3166 dejó como ganador el número 6751 de la serie 071, mientras que el sorteo 3165 tuvo como combinación afortunada el número 0353 de la serie 112.

Si el billete coincide con alguno de los números ganadores del último sorteo, es importante conservarlo en buen estado y verificar el procedimiento de reclamación establecido por la entidad. Los premios de mayor cuantía deben tramitarse directamente ante la Lotería de la Cruz Roja, presentando el billete original y el documento de identidad correspondiente. La recomendación para los participantes es confirmar siempre los resultados mediante los canales oficiales, ya que son los únicos que certifican de manera definitiva los números, series y premios entregados en cada edición de la lotería.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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