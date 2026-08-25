Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy 25 de agosto de 2026: ganadores del premio mayor

La noche de este martes volvió a estar marcada por la expectativa de miles de apostadores que siguieron los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos tradicionales que se realizan semanalmente en Colombia y que ofrecen premios multimillonarios junto con decenas de secos y aproximaciones. Ambos sorteos se celebraron el 25 de agosto de 2026 y correspondieron a las ediciones 3168 de la Cruz Roja y 4770 del Huila.

Los participantes estuvieron atentos a la publicación de los números y series favorecidas para verificar si alguno de sus billetes resultó ganador. Sin embargo, al momento de las primeras publicaciones informativas, las entidades todavía se encontraban actualizando oficialmente los resultados de los premios mayores y sus respectivos planes de premios.



Lotería de la Cruz Roja hoy: resultados del sorteo 3168

La Lotería de la Cruz Roja realizó este martes su sorteo número 3168, una de las loterías más reconocidas del país por su tradición y por los recursos que ayudan a financiar iniciativas humanitarias impulsadas por la Cruz Roja Colombiana. Estos son los resultados de hoy, martes 25 de agosto de 2026:



Números ganadores: 4939

4939 Serie: 112

La lotería cuenta con un atractivo plan de premios que incluye un premio mayor multimillonario, además de secos por 200 millones, 100 millones, 50 millones, 30 millones, 20 millones y 10 millones de pesos. Entre los antecedentes más recientes, el sorteo 3167 del pasado 18 de agosto dejó como ganador el número 5795 de la serie 104, mientras que en la edición 3166, realizada el 13 de agosto, el premio mayor correspondió al número 6751 de la serie 071. Además, el sorteo 3165 fue ganado por el número 0353 de la serie 112. Los organizadores recomiendan verificar cualquier premio únicamente mediante los canales oficiales de la Lotería de la Cruz Roja y conservar el billete original en buen estado para iniciar el proceso de reclamación en caso de resultar favorecido.



Lotería del Huila hoy: resultados del sorteo 4770

La Lotería del Huila también celebró una nueva jornada este martes 25 de agosto. El sorteo correspondió a la edición 4770 y reunió a miles de jugadores interesados en obtener el premio mayor y los diferentes secos distribuidos por esta tradicional lotería regional. Estos fueron los resultados de hoy:



Números ganadores: 7401

7401 Serie: 168

La Lotería del Huila se ha consolidado como uno de los sorteos más seguidos de los martes en Colombia y destina recursos a programas relacionados con la salud y el desarrollo social en el departamento. Respecto a los sorteos anteriores, el premio mayor del 18 de agosto de 2026 fue para el número 2008 de la serie 149, mientras que el 13 de agosto la combinación ganadora correspondió al número 1806 de la serie 053. Quienes participaron en esta edición pueden revisar cuidadosamente el número y la serie de su billete para determinar si obtuvieron alguno de los premios establecidos dentro del plan de recompensas de la lotería.



¿Cómo verificar los ganadores del premio mayor?

Tanto la Lotería de la Cruz Roja como la Lotería del Huila realizan sus sorteos en horario nocturno y divulgan posteriormente los resultados oficiales mediante sus canales autorizados y operadores de venta. La recomendación para los jugadores es contrastar siempre la información con las publicaciones oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro. Además, es indispensable conservar el billete original, ya que constituye el documento válido para reclamar premios en caso de resultar ganador.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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