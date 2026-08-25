Cómo consultar puntaje en el RUI con su cédula: link oficial para ver su clasificación

Miles de colombianos están consultando en las últimas semanas su información en el Registro Universal de Ingresos (RUI), la nueva herramienta implementada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para fortalecer la focalización de subsidios y programas sociales en el país. El sistema comenzó a operar en agosto de 2026 y gradualmente reemplazará varias de las funciones que tradicionalmente cumplía el Sisbén.

Una de las principales dudas de los ciudadanos tiene que ver con la manera de consultar su clasificación, conocer en qué grupo quedaron registrados y verificar si la información asociada a su hogar aparece correctamente en la base de datos oficial. El proceso puede realizarse en línea utilizando únicamente el número de documento de identidad.



Consultar RUI por cédula: paso a paso para conocer la clasificación

La consulta del Registro Universal de Ingresos se realiza a través de la plataforma Ventanilla Social, el portal habilitado por el DNP para centralizar información relacionada con focalización social, subsidios y caracterización de los hogares colombianos. Para verificar la clasificación en el RUI, el procedimiento es el siguiente:



Ingresar al portal oficial de Ventanilla Social. Buscar la opción denominada "Consulta RUI". Seleccionar el tipo de documento de identidad. Digitar el número de cédula o documento correspondiente. Completar las validaciones de seguridad que solicite la plataforma. Hacer clic en consultar para visualizar los resultados.

Una vez completados estos pasos, el sistema mostrará la clasificación socioeconómica disponible para la persona consultada y, en algunos casos, permitirá descargar el respectivo certificado en formato digital. El trámite es gratuito y no requiere intermediarios. El enlace oficial para realizar la consulta es el portal de Ventanilla Social administrado por el Departamento Nacional de Planeación: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/. Las autoridades recomiendan evitar páginas no oficiales o enlaces compartidos en redes sociales que prometan resultados rápidos a cambio de pagos o entrega de información personal.



¿Qué significa la clasificación del RUI y cómo se interpreta?

Al consultar la información, es posible encontrar códigos conformados por una letra y un número, similares a los que anteriormente se utilizaban en el Sisbén IV. Estas categorías permiten identificar las condiciones socioeconómicas de los hogares y sirven como referencia para los diferentes programas estatales. La clasificación general se divide en cuatro grupos:



Grupo A: hogares en condición de pobreza extrema.

hogares en condición de pobreza extrema. Grupo B: hogares en situación de pobreza moderada.

hogares en situación de pobreza moderada. Grupo C: población vulnerable con riesgo de caer en pobreza.

población vulnerable con riesgo de caer en pobreza. Grupo D: personas que no son consideradas pobres ni vulnerables.

Cada grupo cuenta con diferentes subcategorías. Por ejemplo, dentro del grupo C existen clasificaciones que van desde C1 hasta C18. En el grupo D se encuentran subgrupos que permiten identificar distintos niveles socioeconómicos. Sin embargo, aparecer en determinada categoría no garantiza automáticamente el acceso a un subsidio. Cada programa social tiene requisitos propios y define de manera independiente los criterios de selección de beneficiarios según sus objetivos y la disponibilidad presupuestal.



RUI y Sisbén: qué cambia con el nuevo sistema

Una de las confusiones más frecuentes es pensar que el Sisbén desapareció completamente. En realidad, el Gobierno ha explicado que la información recolectada por este mecanismo continúa siendo utilizada, pero ahora forma parte de una estructura más amplia denominada Registro Universal de Ingresos. La principal diferencia es que el RUI no depende exclusivamente de las encuestas realizadas a los hogares. El nuevo modelo integra información procedente de múltiples entidades públicas para construir una visión más completa de la situación económica de cada familia. Entre las fuentes utilizadas figuran registros administrativos relacionados con ingresos, aportes laborales, identificación ciudadana y otros datos oficiales.

De acuerdo con las explicaciones entregadas por el DNP, la intención es pasar de una fotografía estática de la situación de los hogares a un seguimiento más dinámico de la evolución de sus ingresos y condiciones económicas. Esto permitiría una focalización más precisa de los recursos destinados a programas sociales.



Las autoridades también han aclarado que la transición será gradual. Los ciudadanos que ya se encontraban registrados en el Sisbén mantienen la validez de su información mientras avanza la implementación del nuevo esquema. Por esa razón, la entrada en funcionamiento del RUI no implica la pérdida inmediata de subsidios ni la exclusión automática de programas sociales.



Ante el creciente interés por conocer la nueva clasificación, la recomendación es realizar la consulta únicamente por los canales oficiales y verificar periódicamente la información registrada. De esta manera, cada ciudadano podrá conocer cómo aparece caracterizado dentro del sistema que será la base para la focalización de ayudas sociales en los próximos años.

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ÁNGELA URREA PARRA

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