Sinuano Noche de este martes 25 de agosto de 2026: número ganador y quinta balota

El Sinuano Noche vuelve a ser el centro de atención para miles de apostadores en toda Colombia este martes 25 de agosto de 2026. Con una arraigada presencia en los departamentos de la región Caribe y una adopción masiva en el resto del territorio nacional, este tradicional "chance" representa una de las oportunidades diarias más esperadas para conseguir un retorno económico significativo a partir de una inversión mínima.

En este reporte mantenemos habilitado el tablero de control oficial, el cual se completará con la combinación emitida por el sistema de balotas una vez concluya el procedimiento avalado por los delegados de supervisión.



Resultados del Sorteo 25 de Agosto

Combinación Principal (4 Cifras): 0 - 3 - 2 - 1

Balota Especial ("La Quinta"): 7

¿Cómo opera el Sinuano Noche?

A diferencia de las loterías tradicionales de billete cerrado con números predeterminados, el Sinuano opera bajo la modalidad de apuesta directa o chance. El participante tiene la libertad de construir su propia cifra combinando cuatro dígitos (del 0000 al 9999).

La estructura de premiación está indexada de manera proporcional al grado de dificultad del acierto:



Acierto de 4 Cifras (Pleno): Otorga un pago equivalente a 4.500 veces el valor de lo apostado.

Otorga un pago equivalente a el valor de lo apostado. Acierto de 3 Cifras: Otorga un pago de 400 veces el monto invertido.

Otorga un pago de el monto invertido. Acierto de 2 Cifras ("Pata"): Genera un retorno de 50 veces la cantidad apostada.

Genera un retorno de la cantidad apostada. Acierto de 1 Cifra ("Uña"): Liquida 5 veces la inversión inicial.

Liquida la inversión inicial. Modalidad "La Quinta": Corresponde a una tómbola adicional que activa multiplicadores y bonificaciones para las jugadas que incluyan esta modalidad registrada en la colilla.

Una de las ventajas competitivas más notables del Sinuano Noche es su democratización financiera. El juego no impone una tarifa fija por tiquete; por el contrario, permite a los usuarios definir el valor de su apuesta ajustándose a su presupuesto. Se aceptan jugadas desde montos mínimos de $500 y $1.000 pesos colombianos, con la posibilidad de destinar montos mayores a un mismo número para multiplicar la bolsa total del premio en caso de acertar.



Pasos legales y requisitos para reclamar un premio

En caso de que su combinación resulte favorecida en el sorteo de esta noche, el ordenamiento jurídico colombiano establece un protocolo claro para la entrega del dinero:



Custodia del Formulario: El comprobante físico de la apuesta es el único documento legal válido para hacer efectivo el cobro. Debe conservarse sin rayaduras, enmiendas, humedad o rasgaduras que dificulten la lectura de la serie y el código QR/barras. Cobro de Montos Menores: Si la cuantía a cobrar es inferior a seis Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), el ganancioso puede acudir a cualquier punto autorizado de la red SuperGIROS o Record con su cédula de ciudadanía original y el tiquete en físico. Gestión de Gran Cuantía y Descuentos de Ley: Para premios de alto valor, el trámite se realiza directamente en las oficinas administrativas del concesionario autorizado. De acuerdo con el Estatuto Tributario nacional de la DIAN, a toda ganancia que supere los límites exentos de retención en la fuente se le aplicará un descuento del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.