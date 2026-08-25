Resultado Caribeña Noche de este martes 25 de agosto de 2026: número ganador y quinta balota

Este martes 25 de agosto de 2026, se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Noche, uno de los juegos de chance que cuenta con miles de participantes en diferentes regiones del país. Los jugadores esperan conocer la combinación de cuatro cifras y la quinta balota, datos que permiten verificar los tiquetes adquiridos para esta jornada.

¿Cómo funciona La Caribeña Noche?

La Caribeña Noche hace parte de los juegos de apuestas permanentes disponibles en Colombia. Los participantes pueden seleccionar una combinación de cuatro cifras y realizar su apuesta de acuerdo con las modalidades habilitadas por el operador.

La extracción de los números se realiza diariamente y los resultados son publicados después de la transmisión correspondiente.



¿Qué hacer si ganó La Caribeña Noche?

Si las cifras de su tiquete coinciden con el resultado ganador, debe conservar el documento en buen estado y acudir a los puntos de atención autorizados para iniciar el proceso de cobro. El tiquete original es fundamental para acreditar la apuesta. Por ello, debe evitarse cualquier alteración, tachadura o deterioro que pueda dificultar su validación. Para premios de mayor cuantía, el operador puede solicitar documentación adicional y realizar verificaciones antes de efectuar el pago.



Impuestos y retenciones sobre los premios

Los premios obtenidos mediante juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana, de acuerdo con el monto recibido y las condiciones tributarias aplicables. La entidad encargada del pago realiza las deducciones correspondientes cuando haya lugar a ellas y entrega al ganador el valor neto del premio.

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Importancia de comprar el chance en sitios autorizados

Los jugadores deben realizar sus apuestas únicamente a través de puntos de venta y canales autorizados. Esto permite contar con un tiquete válido y facilita el proceso de reclamación en caso de resultar ganador.Además, los juegos de suerte y azar autorizados cuentan con mecanismos de vigilancia y control establecidos por las autoridades competentes.

¿Qué número cayó en La Caribeña Noche hoy?

El resultado oficial del sorteo se conocerá después de la extracción de las balotas. Una vez sea confirmado, esta información será actualizada en este artículo.

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Número ganador: 3945

3945 Quinta balota: 7

Se recomienda a los participantes revisar cuidadosamente las cifras y conservar el tiquete original, ya que este documento es necesario para realizar cualquier reclamación en caso de obtener un premio. El número ganador y la quinta balota de La Caribeña Noche del martes 25 de agosto de 2026 serán incorporados en esta nota una vez finalice el sorteo y se conozca el reporte oficial.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.