Lotería del Quindío: números ganadores del sorteo de este jueves 20 de agosto

El calendario de los juegos de azar en Colombia marca cada jueves una cita obligada con el departamento del Quindío. Esta noche, 20 de agosto de 2026, la tradicional entidad realiza su habitual sorteo semanal, movilizando a miles de apostadores en las diferentes regiones del país que sueñan con transformar su fortuna mediante el billete completo o sus respectivas fracciones.



Premio mayor 20 de agosto

Premio Mayor ($2.000 Millones): 3531 de la serie 106.

(Espacio reservado para actualización inmediata tras el cierre del escrutinio en la transmisión en directo).



Estructura del juego y plan de premios

Para comprender la magnitud de este juego de suerte y azar, es necesario analizar cómo se distribuye su atractiva bolsa publicitaria, la cual ronda un acumulado global superior a los 9.600 millones de pesos.

El costo de la apuesta: El billete completo se comercializa en el territorio nacional por un valor de $12.000 pesos , el cual está dividido en tres fracciones individuales de $4.000 pesos cada una, facilitando la compra a diversos perfiles de jugadores.

El billete completo se comercializa en el territorio nacional por un valor de , el cual está dividido en tres fracciones individuales de cada una, facilitando la compra a diversos perfiles de jugadores. Premios Secos e incentivos: Además de la bolsa principal de 2.000 millones de pesos, la estructura del sorteo integra un seco principal de $150 millones, "Sueldazos Cafeteros" de $75 u $80 millones, y decenas de secos menores que van desde los 9 hasta los 45 millones de pesos, sin contar las miles de posibilidades de ganar mediante aproximaciones con o sin serie.

¿Cómo reclamar el premio?

Acceder a la liquidación de un billete favorecido exige el cumplimiento estricto de la normativa dictada por Coljuegos y la legislación tributaria colombiana.



Reclamos menores: Aquellas aproximaciones o secos de menor cuantía cuyos montos no superen los topes de retención en la fuente pueden cobrarse directamente con el lotero de confianza o en los puntos autorizados distribuidos a nivel nacional (redes de chance y loteros sindicalizados). Premios de mayor cuantía: Si la combinación resulta ganadora del Premio Mayor o secos principales, el trámite debe surtirse en la sede administrativa de la Lotería del Quindío, ubicada en la ciudad de Armenia. El titular debe presentar: Billete original: En impecable estado de conservación, sin tachaduras ni enmendaduras, diligenciado al reverso con los datos personales del comprador.

En impecable estado de conservación, sin tachaduras ni enmendaduras, diligenciado al reverso con los datos personales del comprador. Documentación personal: Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150%, Registro Único Tributario (RUT) actualizado y una certificación bancaria reciente a nombre del ganador para efectuar la transferencia.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150%, Registro Único Tributario (RUT) actualizado y una certificación bancaria reciente a nombre del ganador para efectuar la transferencia. Impuestos aplicables: Recuerde que sobre el valor bruto del premio se aplica el descuento por Ganancia Ocasional (20%) sumado al impuesto a ganadores de lotería (17%), según lo estipulado por el Estatuto Tributario.

La historia de la Lotería del Quindío se entrelaza de manera directa con la creación del propio departamento. Tras la separación administrativa del Viejo Caldas en 1966, las primeras directivas regionales entendieron la necesidad de crear una empresa comercial que generara recursos propios para el desarrollo social.