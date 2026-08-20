Sinuano Noche: Resultado y números ganadores de este jueves 20 de agosto de 2026

En la recta final del octavo mes del año, el Sinuano Noche vuelve a acaparar la atención de miles de colombianos que buscan transformar una cifra de cuatro dígitos en un alivio económico inmediato. Este sorteo, con una penetración histórica en la costa Atlántica y un alcance plenamente consolidado a nivel nacional, celebra hoy, jueves 20 de agosto de 2026, una nueva edición marcada por un elevado volumen de participación.



Resultados Oficiales – Sorteo 20 de Agosto

Súper Pleno (4 cifras) [ _ _ _ _ ] Balota Adicional ("Quinta") [ _ ]

(Espacio en proceso de actualización en vivo. El sorteo inicia a las 10:30 p.m. mediante transmisión fiscalizada).



Mecánica del juego y estructura de incentivos

Comprender la operatividad del Sinuano requiere analizar su modelo de chance directo. A diferencia de los billetes preimpresos de las loterías tradicionales, este sistema permite al apostador libertad total en la selección de su combinación dentro del universo numérico que abarca del 0000 al 9999.

El esquema de liquidación de premios premia la precisión en distintos niveles:

Acierto de 4 cifras: Retribuye $4.500 pesos por cada peso apostado.

Retribuye por cada peso apostado. Acierto de 3 cifras: Entrega una tasa de retorno de $400 pesos por cada peso invertido.

Entrega una tasa de retorno de por cada peso invertido. Acierto de 2 cifras ("Pata"): Otorga $50 pesos por peso apostado.

Otorga por peso apostado. Acierto de 1 cifra ("Uña"): Liquida $5 pesos por cada peso invertido.

Adicionalmente, el sistema contempla el sorteo de "La Quinta", un componente extra que habilita multiplicadores e incentivos especiales para los formularios que registren la balota complementaria.



Parámetros de apuesta e inversión mínima

La flexibilidad financiera es el principal factor de atracción de este producto. El reglamento permite formular jugadas desde montos nominales de $500 e incluso $1.000 pesos colombianos, adaptándose a cualquier capacidad de gasto. No existe un tope fijo obligatorio por billete, lo que otorga la posibilidad de incrementar la apuesta sobre un mismo número para elevar proporcionalmente el beneficio económico en caso de acierto.



Ruta legal y administrativa para el cobro del premio

Resultar favorecido exige el cumplimiento de un protocolo riguroso establecido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar:

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Auditoría del tiquete: El formulario físico actúa como el único título valor válido. No debe presentar alteraciones, borrones, enmiendas ni daños en el código de barras o número de serie. Cobro en red autorizada: Para sumas equivalentes a menos de 6 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), el ganancioso puede acudir a cualquier punto de distribución de las redes SuperGIROS o Record munido de su cédula de ciudadanía original y el comprobante de apuesta. Gestión de grandes cuantías y retención tributaria: Si el monto obtenido supera el umbral fijado en Unidades de Valor Tributario (UVT) por la DIAN, el trámite debe gestionarse directamente en las sedes administrativas de la concesionaria. Conforme al Estatuto Tributario nacional, a los premios de cuantía superior se les deduce de forma inmediata el 20% por concepto de retención en la fuente sobre ganancias ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.