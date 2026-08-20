Lotería de Bogotá resultado último sorteo hoy, 20 de agosto de 2026: ganador del premio mayor

Miles de jugadores estuvieron pendientes este jueves de una nueva edición de la Lotería de Bogotá, uno de los sorteos más tradicionales del país y que cada semana pone en juego una bolsa multimillonaria de premios. Como ocurre en cada jornada, la expectativa estuvo centrada en conocer el número favorecido con el premio mayor y los demás resultados del plan de premios.

La Lotería de Bogotá realiza sus sorteos semanalmente y reúne a apostadores de diferentes regiones de Colombia que buscan acertar la combinación ganadora. El sorteo de este 20 de agosto correspondió a la edición número 2860 y se llevó a cabo en horario nocturno, bajo supervisión de las autoridades competentes.



Resultado de la Lotería de Bogotá del 20 de agosto de 2026

Según el sorteo de hoy de la Lotería de Bogotá, los números ganadores del premio mayor son los siguiente:



Cifras ganadoras:

Serie:

La Lotería de Bogotá se ha consolidado como una de las loterías con mayores bolsas de premios en Colombia. Para el sorteo de este 20 de agosto se anunció un premio mayor multimillonario de $12.000 millones de pesos, según la información publicada en la página de la entidad. Además del premio principal, el plan de premios incluye secos y reconocimientos económicos adicionales que aumentan las posibilidades de obtener ganancias para quienes participan en cada jornada.

La Lotería de Bogotá se juega tradicionalmente los jueves en horario nocturno. El sorteo se realiza alrededor de las 11:15 p. m. Tras finalizar el evento, los resultados comienzan a difundirse en los medios autorizados y en las plataformas oficiales de la entidad.



Últimos resultados de la Lotería de Bogotá

Mientras se conocen plenamente los datos oficiales del sorteo del 20 de agosto, muchos jugadores también revisan cómo cayeron los premios en las jornadas anteriores. Según los registros publicados, estos fueron algunos de los resultados recientes:



13 de agosto de 2026: número 0872, serie 343.

6 de agosto de 2026: número 2944, serie 460.

30 de julio de 2026: número 2064, serie 283.

Estos resultados son consultados frecuentemente por quienes llevan estadísticas personales o realizan seguimiento a los números que han salido durante las semanas recientes. La entidad recuerda a los ganadores que deben conservar el billete en buenas condiciones para poder reclamar cualquier premio.



Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren trámites directamente con la lotería y la presentación de la documentación correspondiente. También es fundamental verificar la autenticidad de los resultados mediante los canales oficiales para evitar confusiones o posibles fraudes.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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