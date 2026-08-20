"Como si te empujaran al vacío": la lección de Giovanni Estela tras ser despedido de Google Colombia

La llamada de su jefa directa, quien había viajado especialmente de visita, cambió el rumbo de su vida profesional en un instante. Después de 17 años de crecimiento constante y de escalar hasta la cima corporativa como CEO de Google Colombia, Giovanni Estela recibió la noticia de que su rol había sido eliminado debido a una reorganización interna. Era abril de 2024, y el ejecutivo que muchos consideraban el ejemplo vivo del éxito se encontraba de repente frente a la incertidumbre absoluta.



El inesperado despido de Giovanni Estela y la caída desde el éxito

Para Estela, la experiencia de enfrentar la salida de una de las empresas más deseadas del mundo fue un choque de realidad sísmico. Aunque el gigante tecnológico ya llevaba un par de años ejecutando reestructuraciones globales e incluso él mismo había tenido que comunicar despidos a su propio equipo comercial meses antes, la experiencia personal de ser el afectado resultó devastadora. "Una cosa es saber que puede llegar a pasar, otra cosa es el momento en que pasa, que te lo dicen. Y es duro", confesó Estela al recordar ese quiebre emocional.

La transición del poder absoluto a la nada se sintió como una caída libre. "Es como si te empujan al vacío, o sea, de repente dices: ¿qué hago?", describió sobre los primeros pensamientos que inundaron su mente. En esos minutos de intensa carga emocional, donde tanto él como su jefa terminaron llorando, el miedo y la tristeza se apoderaron del ambiente. Las preguntas inmediatas no se hicieron esperar: "¿Cómo voy a hacer para mantener el estilo de vida, el estilo de vida de mis hijos? ¿Cómo voy a hacer con el trabajo?".

Más allá de la evidente preocupación financiera, el despido de un alto ejecutivo trae consigo una crisis de identidad profunda. Estela reconoció que gran parte de la dificultad radica en el ego y en la dolorosa pérdida de estatus que acompaña a un cargo tan visible. Durante años, ser la cabeza de una empresa tan admirada como Google le abrió innumerables puertas y definió cómo el mundo exterior lo percibía. "Te acostumbras en el tiempo a cierto tipo de actitud de la gente, que te abran puertas", señaló.



Sin embargo, esa cortesía corporativa se desvaneció casi de inmediato. Apenas un día después de que la noticia de su salida se filtrara internamente, Estela comenzó a notar un cambio drástico y doloroso en su entorno, tanto dentro como fuera de la compañía. "Empiezas a notar que hay gente que nada, que de repente deja de escribirte, que de repente deja de hablarte... o si te escribe, te contesta una semana después", relató sobre el duro baño de realidad social que enfrentan quienes pierden el poder. Ante esta situación, el fantasma del autocuestionamiento se volvió inevitable: "¿Será que lo mejor ya pasó? ¿Será que ese cargo que yo tuve, que me están quitando en este momento, fue mi pico?".



Ser honesto en LinkedIn: la decisión de no maquillar el despido

Una de las primeras batallas que libró el ex-CEO de Google Colombia fue contra el sentimiento de vergüenza y la asociación automática del despido con el fracaso personal. Al salir de la oficina, la tentación de disfrazar la salida con un relato corporativo elegante estuvo presente. Muchos líderes optan por anunciar un "descanso voluntario" o asegurar que fue una decisión propia. No obstante, Estela decidió tomar un camino diferente, impulsado por una colaboradora que le aconsejó adueñarse de su propio mensaje.



"Me parece fake que yo salga a decir una cosa que no es, cuando realmente lo que está pasando es que me están sacando", admitió Estela. Optó por publicar un mensaje transparente en LinkedIn detallando que su salida se debía a una reorganización estructural. Esta vulnerabilidad no solo humanizó su figura, sino que generó una ola de interacciones que eventualmente hizo estallar sus redes cuando profundizó en los detalles en un podcast. Al final, entendió una gran verdad corporativa: "No hay nadie indispensable... la compañía toma las prioridades y toma decisiones con base en las prioridades que define".



Inteligencia Artificial y "Ya con canas": la reinvención profesional pasados los 40 años

El despido, lejos de ser el fin de su carrera, se convirtió en el catalizador para un nuevo propósito. Tras asimilar el golpe mediante microobjetivos diarios y una férrea disciplina autoinfligida para levantarse cada mañana, Estela identificó una oportunidad crucial en el mercado laboral actual. Observó que muchos profesionales corporativos, especialmente aquellos mayores de 40 años, viven con el temor silencioso de que la inteligencia artificial los desplace y elimine sus puestos.

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Para responder a este temor, fundó la iniciativa "Ya con canas". A través de un newsletter, talleres y cursos, Estela busca enseñar a los profesionales experimentados a utilizar la IA no como una amenaza, sino como un potenciador de su valioso capital de conocimiento acumulado. Su mensaje es claro para quienes temen quedarse atrás: hoy en día, un profesional que no entienda de inteligencia artificial difícilmente sobrevivirá en el mundo corporativo a largo plazo.

Incluso su propio proceso de reinvención incluyó la escritura de un libro físico, redactado en gran parte durante sus viajes y apoyado activamente por herramientas de inteligencia artificial para potenciar sus ideas. Hoy, operando de manera independiente, Estela redefine el éxito profesional lejos del paraguas de una multinacional. "Hoy soy indispensable a mí mismo", concluye con orgullo el hombre que aprendió a construir su propio camino después de que el gigante de la tecnología le quitara la red de seguridad.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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