Super Astro Luna último sorteo del 20 de agosto de 2026: números ganadores y signo premiado

El Super Astro Luna es una modalidad de chance que combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco. Este formato permite acceder a diferentes categorías de premios y se mantiene entre las opciones más consultadas por los jugadores en Colombia gracias a su sistema de apuestas basado en números y astrología.

El sorteo del Super Astro Luna se realiza de lunes a viernes a las 10:50 p. m., los sábados a las 10:45 p. m. y los domingos y festivos a las 8:30 p. m. Una vez finaliza cada jornada, los resultados oficiales son publicados a través de los canales autorizados y puntos de venta habilitados para este juego.



Resultado Super Astro Luna del 20 de agosto de 2026

Al momento de consultar las fuentes públicas verificables, no aparece publicado el resultado oficial completo correspondiente al sorteo realizado el 20 de agosto de 2026. Sin embargo, el resultado más reciente confirmado corresponde al sorteo del 19 de agosto de 2026, cuyos números ganadores fueron los siguientes:



Número ganador:

Signo ganador:

Los jugadores que participaron en el sorteo del 20 de agosto deben consultar los canales oficiales del Super Astro y los operadores autorizados para verificar la combinación definitiva una vez sea divulgada oficialmente.



Cómo jugar el Super Astro Luna y aumentar las opciones de ganar

La mecánica del Super Astro Luna es diferente a la de otros chances tradicionales porque exige acertar tanto un número de cuatro cifras como un signo zodiacal. Para participar, el jugador debe:



Escoger un número entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales.

Definir el valor de la apuesta.

También puede elegir la modalidad de todos los signos para ampliar las posibilidades de acierto.

Los signos disponibles son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Últimos resultados del Super Astro Luna en agosto de 2026

Muchos jugadores suelen revisar los sorteos recientes para llevar un registro de las combinaciones que han salido durante las últimas semanas. Estos son algunos de los resultados más recientes reportados:



19 de agosto: 0779 - Virgo.

18 de agosto: 1639 - Tauro.

17 de agosto: 5352 - Virgo.

16 de agosto: 0596 - Capricornio.

15 de agosto: 9049 - Piscis.

Aunque estos historiales son consultados con frecuencia, las plataformas especializadas recuerdan que los sorteos son independientes y que los resultados anteriores no influyen en las probabilidades de las siguientes jornadas.



Premios del Super Astro Luna: así funciona el plan de pagos

El atractivo principal del Super Astro Luna radica en que permite obtener premios desde aciertos parciales hasta el premio mayor, dependiendo de la modalidad jugada y del valor apostado. De acuerdo con la información divulgada por los operadores del juego, los participantes pueden recibir pagos si logran acertar la combinación de cifras y el signo zodiacal correspondiente al sorteo realizado.

Para reclamar cualquier premio es importante conservar el tiquete original en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones que puedan invalidar la apuesta. Además, existen plazos específicos para realizar el cobro de los valores ganados.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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