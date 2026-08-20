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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Chontico Noche hoy: resultados del sorteo de este jueves 19 de agosto

Chontico Noche hoy: resultados del sorteo de este jueves 19 de agosto

Conozca los resultados del más reciente sorteo del chance Chontico Noche.

Por: María Paula González
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Chontico Noche

Este jueves 20 de agosto se lleva a cabo una jornada clave dentro de los juegos de azar permanentes en el país. El tradicional juego supervisado institucionalmente por la Lotería del Valle expide su reporte nocturno con la presencia de veedores públicos y delegados de la Secretaría de Gobierno para garantizar la total legitimidad en la extracción de cada balota

Fecha de emisiónJueves, 20 de agosto de 2026
Combinación Ganadora
Quinta Balota (Adicional)

Nota: Este espacio es reservado para actualización en tiempo real inmediatamente después de la emisión oficial a las 7:00 p. m.

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¿Cómo se puede ganar?

A diferencia de los billetes de lotería tradicionales, el modelo de chance otorga al usuario autonomía para armar su propia apuesta de cuatro dígitos. La tabla tarifaria de retribución económica opera mediante coeficientes fijos que se multiplican de acuerdo con el valor apostado en la tirilla física o digital:

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  • Directo 4 Cifras (Superpleno): Retribuye 4.500 veces el valor apostado por acierto exacto en las cuatro balotas.
  • Directo 3 Cifras (Pleno): Entrega 400 veces lo apostado cuando coinciden las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Modalidad "La Pata" (2 Cifras): Paga 50 veces el dinero invertido al acertar las dos últimas posiciones.
  • Modalidad "La Uña" (1 Cifra): Multiplica por 5 veces el valor asignado si se coincide únicamente con la última cifra.

La comercialización se realiza a través de terminales autorizadas en la red Paga Todo en la capital y Cundinamarca, así como mediante la red Gane en el suroccidente nacional y los puntos integrados de SuperGIROS. La apuesta mínima permitida arranca desde los $500 pesos.

Horarios y canales de cobertura

El sorteo correspondiente a los días hábiles se transmite en vivo a las 7:00 p. m. a través de la señal de televisión del canal regional Telepacífico. Para mayor verificación de datos, los resultados históricos pueden consultarse directamente en el portal especializado Loterías Colombia o mediante informes de medios nacionales.

Ruta para la reclamar el premio

Para hacer efectivo el cobro del dinero ante las entidades correspondientes, el apostador ganador debe aplicar el siguiente procedimiento:

  1. Intactitud del formulario: Presentar el tiquete impreso sin tachaduras, enmiendas ni deterioro que impida la lectura del código de barras.
  2. Identificación legal: Presentar la cédula de ciudadanía original que acredite la mayoría de edad del tenedor del tiquete.

  3. Mapeo de cobro:

    • Montos ordinarios: Se pagan de forma inmediata en las cajas receptoras autorizadas de la red expendedora.
    • Grandes cuantías (Sujetas a Ley DIAN): Cuando el valor supera las Unidades de Valor Tributario (UVT) fijadas para retención en la fuente por ganancias ocasionales, el beneficiario debe presentarse en la sede administrativa principal con certificación bancaria para el desembolso por cheque o transferencia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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