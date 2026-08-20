Caribeña Noche del jueves 20 de agosto de 2026: resultados del sorteo y números ganadores

Un nuevo sorteo de la Caribeña Noche se llevó a cabo este jueves, generando gran expectativa entre miles de apostadores en toda Colombia que buscan conocer la combinación afortunada de la jornada.



¿Qué número cayó en la Caribeña Noche?

Los jugadores del chance en la región Caribe y en el resto del país estuvieron atentos al desarrollo del juego oficial para verificar sus billetes y tiquetes de apuesta. Los datos del premio principal asignados por el sistema para esta fecha son los siguientes:



Número ganador: Pendiente

Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Para certificar los valores de los tiquetes y validar cualquier acierto, los apostadores deben corroborar esta información directamente en los puntos de venta autorizados o con las distribuidoras oficiales del juego de azar.



¿Cómo funciona el chance Caribeña Noche en Colombia?

La Caribeña Noche forma parte de los juegos de suerte y azar más populares del país, operado de manera legal y regulado bajo la estricta vigilancia de las autoridades correspondientes. Este sorteo diario ofrece múltiples modalidades de apuesta, permitiendo a los ciudadanos participar seleccionando combinaciones de una, dos, tres o cuatro cifras.

Cada modalidad de juego otorga un plan de premios proporcional al monto apostado y al nivel de precisión en la coincidencia de las cifras jugadas:



Cuatro cifras: El jugador gana cuando acierta las cuatro cifras en el orden exacto en que salen en el sorteo oficial. Es la modalidad que entrega los montos de dinero más elevados por cada peso apostado.

El jugador gana cuando acierta las cuatro cifras en el orden exacto en que salen en el sorteo oficial. Es la modalidad que entrega los montos de dinero más elevados por cada peso apostado. Tres cifras: Premia a los usuarios que aciertan los tres últimos dígitos de la combinación ganadora en el mismo orden de la extracción.

Premia a los usuarios que aciertan los tres últimos dígitos de la combinación ganadora en el mismo orden de la extracción. Dos cifras (Pata): Consiste en acertar únicamente los dos últimos números de la secuencia en el orden respectivo de salida.

Consiste en acertar únicamente los dos últimos números de la secuencia en el orden respectivo de salida. Una cifra (Uña): Otorga un premio por acertar la última cifra del sorteo.

Existen también modalidades combinadas donde el apostador obtiene incentivos económicos si las cifras seleccionadas coinciden en cualquier orden con la combinación ganadora, según el reglamento técnico del juego.



Pasos para reclamar un premio de la Caribeña Noche

Si usted resultó afortunado en este sorteo, es fundamental seguir el procedimiento formal establecido por la entidad operadora para hacer efectivo el cobro del dinero de manera segura y transparente.



Conserve el tiquete en buen estado: El boleto físico original es el único documento válido para acreditar la propiedad de la apuesta. Debe mantenerse sin tachaduras, enmiendas, roturas ni alteraciones que dificulten su lectura. Verifique los requisitos de identificación: Para premios menores, basta con presentar el tiquete original y la cédula de ciudadanía en un punto autorizado. Para premios de mayor cuantía, se requiere diligenciar los formularios de reclamación e identificación de origen de fondos exigidos por la ley. Acuda a los puntos autorizados: Los cobros pueden gestionarse en las sedes operativas de la red distribuidora oficial habilitada en su municipio o departamento.

Es indispensable realizar el trámite dentro de los términos legales fijados por la normativa nacional sobre juegos de suerte y azar para evitar la caducidad del derecho al cobro.



Impuestos y retenciones sobre los premios en Colombia

Al momento de recibir las ganancias de un juego de chance como la Caribeña Noche, se aplican las disposiciones del Estatuto Tributario colombiano respecto a las ganancias ocasionales y las retenciones en la fuente. De acuerdo con la reglamentación vigente, las ganancias derivadas de premios de loterías, chances y apuestas están sujetas a una retención por concepto de impuesto a la ganancia ocasional. Esta tarifa legal se descuenta automáticamente al momento de efectuar el pago cuando el monto del premio supera el umbral fijado en Unidades de Valor Tributario (UVT).

Las entidades operadoras realizan la retención correspondiente y entregan al ganador el valor neto del premio junto con el certificado de retención en la fuente, el cual sirve como soporte para la declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Importancia de jugar de manera legal con Coljuegos

Jugar chance e incentivos de azar únicamente en establecimientos y plataformas autorizadas por Coljuegos garantiza la transparencia en los sorteos y la seguridad en el pago de las acreencias. El juego legal destina un porcentaje sustancial de sus ingresos al financiamiento de la salud pública en Colombia.



Al adquirir tiquetes en redes legales, los usuarios no solo protegen su inversión, sino que contribuyen directamente a la generación de recursos para el sistema de seguridad social del país. Las autoridades recomiendan abstenerse de participar en apuestas clandestinas o no reguladas.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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