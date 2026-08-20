¿Cuánto dinero le puede prestar Nequi tras su separación de Bancolombia? Este es el monto máximo

La separación de Nequi frente a Bancolombia ha generado múltiples preguntas entre los usuarios de la billetera digital. Una de las más frecuentes tiene relación con los créditos y los montos que la plataforma puede desembolsar a quienes buscan financiación para cubrir gastos personales, consolidar proyectos o enfrentar imprevistos.

Desde el 1 de septiembre de 2026, Nequi comenzará a operar oficialmente como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una nueva etapa en la que seguirá haciendo parte del Grupo Cibest, pero dejará de funcionar como una línea de negocio interna de Bancolombia. La entidad ha insistido en que este cambio no modificará la experiencia de los usuarios ni el acceso a los productos financieros que actualmente ofrece.



Nequi mantiene créditos tras su separación de Bancolombia

La compañía ha aclarado que los productos de crédito continuarán funcionando después de la transición. Esto significa que quienes tengan préstamos vigentes seguirán pagando bajo las mismas condiciones pactadas inicialmente, mientras que los usuarios habilitados podrán continuar solicitando nuevas líneas de financiación desde la aplicación.

Según la información divulgada por la entidad, la separación jurídica no implica cambios en las tasas, cuotas, plazos o condiciones previamente acordadas por los clientes que actualmente tienen obligaciones financieras con la plataforma.



¿Cuál es el monto máximo que presta Nequi en 2026?

Uno de los datos que más interés genera entre los usuarios tiene que ver con el límite de financiación disponible. Actualmente, el producto con el monto más alto es el crédito de libre inversión, una línea que permite solicitar desde 100.000 pesos hasta 25 millones de pesos, dependiendo de la evaluación financiera realizada por la entidad.



Por lo tanto, el monto máximo que puede prestar Nequi actualmente es de 25 millones de pesos, aunque la cifra final dependerá de las condiciones particulares de cada solicitante. Este crédito está diseñado para que el dinero pueda utilizarse libremente, sin necesidad de justificar un destino específico. Los recursos pueden emplearse para educación, remodelaciones, emprendimientos, consolidación de deudas u otros proyectos personales.



Cómo funciona el crédito de libre inversión de Nequi

La principal característica de este producto es que todo el proceso se realiza de manera digital. La solicitud, evaluación, aprobación y desembolso se pueden efectuar directamente desde la aplicación, sin trámites presenciales ni documentación física adicional en muchos casos.



De acuerdo con la información disponible para 2026, los préstamos pueden manejar plazos entre uno y 60 meses, dependiendo del perfil financiero del cliente y del monto aprobado. Además, la plataforma permite realizar abonos a capital durante la vigencia del crédito, una opción que puede ayudar a reducir el plazo o el valor de las cuotas mensuales.

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Aunque el monto máximo anunciado es de 25 millones de pesos, eso no significa que todos los usuarios tengan acceso automático a esa cifra. Nequi realiza una evaluación individual antes de aprobar cualquier solicitud. La compañía analiza variables relacionadas con el comportamiento financiero, el uso de la aplicación, la verificación de identidad y el nivel de riesgo asociado a cada cliente. Con base en esa información, determina si existe una oferta disponible y cuál es el monto que puede otorgarse.

Por esa razón, mientras algunos usuarios pueden recibir propuestas cercanas al límite máximo, otros podrían acceder a montos más bajos acordes con su perfil financiero.



También existe una línea de crédito de menor monto en Nequi

Además del crédito de libre inversión, Nequi mantiene un producto orientado a necesidades de menor valor, conocido por muchos usuarios como crédito de bajo monto o "Salvavidas". Esta modalidad permite acceder a montos que pueden llegar a aproximadamente 5,5 millones de pesos, dependiendo de la evaluación realizada por la entidad.

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La diferencia es que el crédito de libre inversión se posiciona actualmente como la alternativa de financiación con el monto más alto dentro de la oferta disponible para los usuarios de la aplicación.



¿Qué pasará con los créditos cuando Nequi sea independiente?

La entidad ha reiterado que los usuarios no tendrán que realizar trámites adicionales por la transformación corporativa. Los créditos existentes seguirán administrándose desde la misma aplicación y conservarán las condiciones acordadas al momento del desembolso.

Asimismo, Nequi ha explicado que la transición se realizará mediante un proceso de cesión de activos, pasivos y contratos, lo que permitirá que la nueva compañía de financiamiento asuma la cartera de créditos sin afectar los compromisos ya adquiridos por los clientes.

Así las cosas, la independencia de Nequi frente a Bancolombia no cambia el acceso a los préstamos para los usuarios habilitados. Por ahora, la plataforma mantiene vigente su oferta de crédito digital y conserva como tope máximo de financiación los 25 millones de pesos en su línea de libre inversión.

ÁNGELA URREA PARRA

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