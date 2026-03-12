En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Lotería del Quindío y Lotería de Bogotá hoy: resultados jueves 12 de marzo de 2026

Lotería del Quindío y Lotería de Bogotá hoy: resultados jueves 12 de marzo de 2026

En la noche de este jueves 12 de marzo se llevan a cabo los nuevos sorteos de la Lotería del Quindío y la Lotería de Boyacá. Conozca los resultados EN VIVO de ambas entidades.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 12 de mar, 2026
Lotería del Quindío y Lotería de Bogotá hoy: resultados jueves 12 de marzo de 2026
Imagen de referencia de ganadora de la Lotería del Quindío y la Lotería de Bogotá.
Archivo particular

La jornada de este jueves 12 de marzo se viste de expectativa en todo el territorio nacional. Los ciudadanos, con especial énfasis en la capital y el Eje Cafetero, aguardan los sorteos de las dos loterías más relevantes del día: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, cuyas bolsas de premios prometen transformar la realidad de los ganadores.

Resultados EN VIVO Lotería de Bogotá y Lotería del Quindío del jueves 12 de marzo

Ambas instituciones realizarán sus sorteos en la noche de este jueves con transmisiones en directo a través de plataformas digitales y canales regionales. A continuación, se presentan los números de la suerte para la jornada de hoy 12 de marzo:

Lotería de Bogotá

  • Números ganadores: Pendiente
  • Serie: Pendiente

Lotería del Quindío

  • Números ganadores: 6320
  • Serie: 127

Grandes premios en juego

La oferta millonaria de este jueves resulta atractiva tanto para apostadores habituales como para los ocasionales:

  • Lotería de Bogotá: Lidera la jornada con un imponente premio mayor de 10 mil millones de pesos, complementado por un plan de aproximaciones y categorías secundarias.
  • Lotería del Quindío: Dispone de un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Su esquema incluye además premios secos que oscilan entre los 10 y los 1.000 millones de pesos.

¿Cómo participar y cuánto cuestan las loterías de este jueves?

Ambos sorteos operan bajo una dinámica similar, donde el jugador debe acertar cuatro cifras y una serie específica. Estas son las opciones de compra:

Lotería
Billete Completo
Fracción
Beneficio Adicional
Bogotá
$18.000
$9.000
Raspa y Gana (compras digitales)
Quindío
$12.000
$3.000
Representa el 25% del premio

Los interesados pueden adquirir sus boletos mediante portales web oficiales, puntos físicos autorizados o con sus loteros de confianza. En caso de que sus números resulten favorecidos, siga estas recomendaciones para realizar el cobro de manera efectiva:

  • Estado del billete: Es indispensable que el documento original se encuentre en perfecto estado, sin roturas, humedad ni enmendaduras.
  • Premios menores: Se gestionan directamente con el distribuidor oficial o en puntos de venta autorizados.
  • Premios mayores: El trámite debe ser presencial. El ganador debe presentar el billete original firmado al respaldo, fotocopia de la cédula, RUT y una certificación bancaria reciente.
  • Plazos: Tanto para la Lotería de Bogotá como para la del Quindío, el tiempo máximo para reclamar el premio mayor es de un año a partir de la fecha del sorteo.

Se sugiere a todos los participantes realizar la verificación final de los números ganadores y secos a través de los sitios web oficiales de cada entidad.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

