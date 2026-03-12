Lotería del Quindío y Lotería de Bogotá hoy: resultados jueves 12 de marzo de 2026

La jornada de este jueves 12 de marzo se viste de expectativa en todo el territorio nacional. Los ciudadanos, con especial énfasis en la capital y el Eje Cafetero, aguardan los sorteos de las dos loterías más relevantes del día: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, cuyas bolsas de premios prometen transformar la realidad de los ganadores.



Resultados EN VIVO Lotería de Bogotá y Lotería del Quindío del jueves 12 de marzo

Ambas instituciones realizarán sus sorteos en la noche de este jueves con transmisiones en directo a través de plataformas digitales y canales regionales. A continuación, se presentan los números de la suerte para la jornada de hoy 12 de marzo:



Lotería de Bogotá

Números ganadores : Pendiente

Lotería del Quindío

Números ganadores : 6320

Grandes premios en juego

La oferta millonaria de este jueves resulta atractiva tanto para apostadores habituales como para los ocasionales:



Lotería de Bogotá : Lidera la jornada con un imponente premio mayor de 10 mil millones de pesos, complementado por un plan de aproximaciones y categorías secundarias.

: Lidera la jornada con un imponente premio mayor de 10 mil millones de pesos, complementado por un plan de aproximaciones y categorías secundarias. Lotería del Quindío: Dispone de un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Su esquema incluye además premios secos que oscilan entre los 10 y los 1.000 millones de pesos.

¿Cómo participar y cuánto cuestan las loterías de este jueves?

Ambos sorteos operan bajo una dinámica similar, donde el jugador debe acertar cuatro cifras y una serie específica. Estas son las opciones de compra:



Lotería

Billete Completo

Fracción

Beneficio Adicional

Bogotá

$18.000

$9.000

Raspa y Gana (compras digitales)

Quindío

$12.000

$3.000

Representa el 25% del premio

Los interesados pueden adquirir sus boletos mediante portales web oficiales, puntos físicos autorizados o con sus loteros de confianza. En caso de que sus números resulten favorecidos, siga estas recomendaciones para realizar el cobro de manera efectiva:



Estado del billete : Es indispensable que el documento original se encuentre en perfecto estado, sin roturas, humedad ni enmendaduras.

: Es indispensable que el documento original se encuentre en perfecto estado, sin roturas, humedad ni enmendaduras. Premios menores : Se gestionan directamente con el distribuidor oficial o en puntos de venta autorizados.

: Se gestionan directamente con el distribuidor oficial o en puntos de venta autorizados. Premios mayores : El trámite debe ser presencial. El ganador debe presentar el billete original firmado al respaldo, fotocopia de la cédula, RUT y una certificación bancaria reciente.

: El trámite debe ser presencial. El ganador debe presentar el billete original firmado al respaldo, fotocopia de la cédula, RUT y una certificación bancaria reciente. Plazos: Tanto para la Lotería de Bogotá como para la del Quindío, el tiempo máximo para reclamar el premio mayor es de un año a partir de la fecha del sorteo.

Se sugiere a todos los participantes realizar la verificación final de los números ganadores y secos a través de los sitios web oficiales de cada entidad.

