Nu anunció convocatoria para emplear en prácticas a estudiantes universitarios: requisitos

Nu Colombia anunció la apertura de una nueva convocatoria que busca incorporar en su empresa a estudiantes universitarios que estén próximos a graduarse y quieran realizar su etapa de práctica profesional dentro de la compañía en 2026. El proceso de inscripción ya está habilitado y estará disponible hasta el 22 de marzo.

El programa está dirigido a estudiantes que tengan matrícula vigente en instituciones de educación superior en Colombia y cuya fecha estimada de graduación esté entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027. Además, los aspirantes deben contar con autorización de su universidad para iniciar la práctica a partir de julio de 2026.

La práctica se desarrollará principalmente en Bogotá bajo un esquema híbrido de trabajo. Esto implica que las personas seleccionadas deberán asistir de manera presencial a la oficina algunos días a la semana, mientras que el resto de las actividades se podrán realizar de forma remota.



Los requisitos para participar en convocatoria para prácticas de Nu

De acuerdo con la información divulgada por la compañía, el programa busca que los practicantes participen en proyectos relacionados con distintas áreas estratégicas del negocio. Para esta edición se habilitarán vacantes en cuatro frentes principales: Business Analytics, Design, Product Operations y Software Engineering. Las personas interesadas en postularse al programa deben cumplir con una serie de requisitos:



Tener matrícula vigente en una institución de educación superior en Colombia.

Contar con una fecha estimada de graduación entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027.

Tener autorización de la universidad para iniciar la práctica profesional a partir de julio de 2026.

Vivir en Bogotá o tener disponibilidad para residir en la ciudad durante el periodo de la práctica.

Contar con disponibilidad para trabajar bajo un modelo híbrido con asistencia presencial a la oficina dos veces por semana.

Tener disponibilidad para dedicar 40 horas semanales a la práctica durante el periodo establecido por la universidad.

Contar con un nivel de inglés avanzado.

Poder vincularse mediante una modalidad de práctica formativa avalada por la institución educativa.

La empresa aclaró que, para esta convocatoria, no se contemplan contratos de aprendizaje, por lo que los estudiantes deberán cumplir con la modalidad de práctica profesional definida por su institución.



Áreas disponibles para las prácticas

Para la edición 2026, el programa contempla vacantes en diferentes equipos dentro de la organización. Los aspirantes deberán elegir dos áreas de interés al momento de completar el formulario de inscripción. Las áreas disponibles son:



Business Analytics

En el caso de Business Analytics, los practicantes se integrarán a equipos que trabajan con análisis de datos para apoyar procesos de toma de decisiones. Entre las actividades previstas se encuentra la elaboración de reportes, la construcción de paneles de indicadores y el análisis de información relacionada con el desempeño de productos y servicios.



También participarán en el seguimiento de métricas internas y en la evaluación del impacto de diferentes proyectos mediante el uso de datos. Estas tareas se realizan generalmente en coordinación con otras áreas de la empresa que utilizan información cuantitativa para orientar decisiones operativas y estratégicas.



Design

Quienes se vinculen al área de Design apoyarán procesos relacionados con el diseño de productos digitales. Allí participarán en actividades vinculadas al desarrollo de experiencias de usuario, la actualización de recursos gráficos y la documentación de decisiones de diseño.



Los estudiantes también podrán colaborar en proyectos internos relacionados con la mejora de herramientas y procesos utilizados por los equipos de diseño dentro de la compañía.



Product Operations

Por su parte, el área de Product Operations se enfoca en el seguimiento y coordinación de procesos asociados al funcionamiento de los productos financieros que ofrece la empresa. En este equipo, los practicantes apoyarán la revisión de procesos operativos, el monitoreo del desempeño de los productos y el análisis de posibles mejoras.

También participarán en la identificación de dificultades operacionales y en el análisis de comentarios o reportes generados por los usuarios con el fin de detectar oportunidades de ajuste en los servicios.



Software Engineering

En Software Engineering, los estudiantes trabajarán junto a equipos de ingeniería en el desarrollo y mantenimiento de plataformas tecnológicas. Las tareas pueden incluir la escritura de código, la revisión de funcionalidades existentes y el apoyo en la implementación de nuevas herramientas dentro de los sistemas de la empresa.



Etapas del proceso de selección para trabajar con Nu

La convocatoria contempla varias fases de evaluación para los aspirantes que cumplan con los requisitos iniciales. El proceso se desarrollará entre marzo y junio. Las etapas previstas son las siguientes:



Inscripción y pruebas en línea (marzo): Durante este periodo se recibirán las postulaciones y se realizarán evaluaciones iniciales a los candidatos que cumplan con los requisitos establecidos.

Durante este periodo se recibirán las postulaciones y se realizarán evaluaciones iniciales a los candidatos que cumplan con los requisitos establecidos. Dinámica grupal (abril): Las personas que superen la primera etapa participarán en una actividad grupal diseñada para simular situaciones de trabajo y analizar habilidades relacionadas con colaboración y resolución de problemas.

Las personas que superen la primera etapa participarán en una actividad grupal diseñada para simular situaciones de trabajo y analizar habilidades relacionadas con colaboración y resolución de problemas. Entrevistas virtuales (mayo): En esta fase se realizarán entrevistas con líderes de los equipos y con el área de reclutamiento. El objetivo será conocer la trayectoria académica de los aspirantes, su interés en las áreas seleccionadas y algunos aspectos técnicos relacionados con los roles.

En esta fase se realizarán entrevistas con líderes de los equipos y con el área de reclutamiento. El objetivo será conocer la trayectoria académica de los aspirantes, su interés en las áreas seleccionadas y algunos aspectos técnicos relacionados con los roles. Resultados y ofertas (junio): La empresa notificará a las personas seleccionadas y enviará las ofertas correspondientes.

Según el cronograma previsto, el inicio oficial de las prácticas será en julio de 2026. En este link puede inscribirse y mirar en detalle cada una de las convocatorias de la empresa.

