ECONOMÍA
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / El precio de la gasolina en Colombia aumentaría por la guerra en Irán: advierte MinMinas

El precio de la gasolina en Colombia aumentaría por la guerra en Irán: advierte MinMinas

El ministro Edwin Palma firmó el pasado 28 de febrero una nueva resolución que rebajaría 1.000 pesos al precio del hidrocarburo en un plazo de 30 días.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de mar, 2026
Este será el precio de la gasolina en Colombia, en promedio, con la rebaja de 500 pesos
Precio de la gasolina en Colombia -
Colprensa

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se refirió a las posibles consecuencias del conflicto en Irán sobre el precio internacional del petróleo, una situación que, según expertos, podría repercutir en el precio de la gasolina en Colombia.

Cabe decir que recientemente el gobierno de Gustavo Petro, en representación del ministro Palma y la cartera de Energía, ha firmado resoluciones para reducir el precio de la gasolina en el país. Entre enero y febrero, el costo bajó 500 pesos. El pasado 28 de febrero, mismo día enq ue estalló el conflicto entre la República Islámica, Israel y Estados Unidos, Palma firmó en Barrancabermeja una nueva resolución que rebajaría 1.000 pesos al precio del hidrocarburo en un plazo de 30 días.

Esta decisión de aumentar los precios de la gasolina se tomó como parte de la estrategia para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que había provocado el incremento del precio del combustible en los últimos años.

En entrevista con Caracol Radio, el ministro Edwin Palma confirmó que el Gobierno Nacional podría desistir de la idea de seguir reduciendo el precio de la gasolina, debido a factores internacionales como el valor del crudo y la tasa representativa del mercado. “No preveíamos que esto iba a ocurrir, esta situación cada día se agrava más en el Medio Oriente”, expresó.

Como parte de un mensaje de calma, el ministro Palma recordó que la Agencia Internacional de Energía anunció la mayor liberación de reservas de petróleo en toda su historia. Esta medida estratégica busca estabilizar los mercados y frenar la escalada de precios que ha generado el conflicto en Irán y sus regiones vecinas.

Todos estamos siendo espectadores de lo que está sucediendo en Medio Oriente, en el Estrecho de Ormuz, y esas situaciones pueden afectarnos a nosotros (...) Nosotros queríamos seguir anunciando reducciones hasta mitad del año, pero en las próximas semanas tendremos que revisar con Hacienda cuál será la medida de cara al mes de abril”, advirtió el alto funcionario.

Así las cosas, ambas carteras estarían reuniéndose en los próximos días para sopesar la situación internacional que influye en el precio de gasolina en Colombia para determinar una nueva hoja de ruta que podría afectar, o no, el bolsillo de los colombianso frente al contexto global.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia?
Escríbanos a mprodrir@caracotv.com.co

