Resultados Lotería del Quindío último sorteo jueves 12 de marzo de 2026: números ganadores

En la noche de este jueves 12 de marzo se lleva a cabo un nuevo juego de la Lotería del Quindío. La entidad vuelve a generar expectativa con su tradicional sorteo nocturno, una cita obligada para quienes siguen la suerte del Eje Cafetero y confían en un juego que combina tradición, transparencia y un plan de premios que cada semana reparte millones.



El sorteo se realiza alrededor de las 10:30 p. m., y se transmite en vivo a través del circuito regional y las plataformas digitales oficiales, permitiendo que los apostadores puedan seguir la extracción de balotas desde cualquier lugar del país.



Resultados Lotería del Quindío EN VIVO jueves 12 de marzo de 2026

Número ganador : 6320

: 6320 Serie: 127

Este resultado es oficial y se encuentra verificado conforme a los procedimientos establecidos por la ley, garantizando la transparencia del sorteo. La Lotería del Quindío publica los resultados del sorteo a través de sus canales autorizados para que los jugadores puedan confirmar los números ganadores.



Premios de la Lotería del Quindío

Además del premio mayor de 2.000 millones, la Lotería del Quindío ofrece un completo plan de premios que incluye premios secos y aproximaciones, aumentando las oportunidades de ganar incluso si no se acierta el número exacto.



1 premio seco de 1.000 millones de pesos

2 premios secos de 500 millones

3 premios secos de 200 millones

6 premios secos de 50 millones

10 premios secos de 20 millones

30 premios secos de 10 millones

Este esquema permite que los participantes tengan varias oportunidades de ganar y asegura que el juego siga siendo atractivo tanto para apostadores frecuentes como ocasionales.



¿Cómo participar en la Lotería del Quindío?

El juego consiste en elegir una combinación de cuatro dígitos más una serie, ambos impresos en el billete o fracción, y validados por el sistema oficial al momento de la compra. Cada jueves, se realiza la extracción de balotas que determina el número ganador y la serie asociada al premio mayor. Las aproximaciones y premios secundarios incluyen aciertos parciales o combinaciones específicas que también son reconocidas económicamente. Los billetes completos y sus fracciones están disponibles en puntos de venta autorizados y plataformas digitales oficiales. El billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que cada una de las cuatro fracciones cuesta $3.000, representando el 25 % del premio total. Esta flexibilidad permite a los jugadores ajustar su participación según su presupuesto y aumentar sus oportunidades de ganar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La entidad recuerda que para reclamar cualquier premio, el billete debe estar en buen estado, además, para montos menores, el cobro se realiza directamente en el punto de venta con el billete y la cédula. Para premios mayores, se requiere presentar el billete original firmado al reverso, acompañado de cédula, dirección, ciudad, fotocopia de la cédula, RUT actualizado y certificación bancaria reciente para consignación en cuenta. Los ganadores disponen de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio mayor, mientras que premios adicionales tienen plazos específicos según su categoría. La presentación del billete original detiene la prescripción del plazo y permite iniciar el proceso de verificación y pago de forma segura.