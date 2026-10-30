Lotería del Risaralda: ¿cuál fue el número ganador del premio mayor del 30 de octubre?

Los colombianos aguardan con expectativa la noche de este viernes 30 de octubre para conocer los números afortunados que dejará una nueva jornada de la Lotería de Risaralda. Con millones de pesos en juego, la bolsa de premios atrae a apostadores de todas las regiones del país que sueñan con transformar sus finanzas personales mediante este tradicional juego de suerte y azar.



¿Cómo reclamar un premio y qué deducciones aplican?

En caso de resultar favorecido en esta jornada del 30 de octubre, el protocolo para hacer efectivo el dinero depende de la cuantía obtenida y está regulado por la normativa colombiana:

Pago de aproximaciones y secos menores: Los dividendos de baja cuantía se pueden cobrar directamente con el billete o la fracción física en los puntos de venta autorizados de la red comercial (como Apostar o SuRed) o a través del lotero de confianza.

Los dividendos de baja cuantía se pueden cobrar directamente con el billete o la fracción física en los puntos de venta autorizados de la red comercial (como Apostar o SuRed) o a través del lotero de confianza. Trámite para el Premio Mayor y secos principales: Si el acierto corresponde a un valor elevado, el ganador debe acudir presencialmente a la sede principal de la Lotería de Risaralda en Pereira ( Calle 19 # 7-53 ). Es indispensable entregar el billete original en perfecto estado de conservación, presentar la cédula de ciudadanía original y adjuntar una copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT).

Si el acierto corresponde a un valor elevado, el ganador debe acudir presencialmente a la sede principal de la Lotería de Risaralda en Pereira ( ). Es indispensable entregar el billete original en perfecto estado de conservación, presentar la cédula de ciudadanía original y adjuntar una copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT). Retención en la fuente: Por disposición del Estatuto Tributario vigente en 2026, todo premio que exceda los límites exentos fijados por ley tiene una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, sumado a los descuentos legales dirigidos a la financiación de la red hospitalaria pública.

Mecánica de apuesta y bolsa de premios en juego

El sistema de juego de la Lotería de Risaralda se realiza mediante la extracción aleatoria de balotas compuestas por cuatro cifras (que van desde el 0000 al 9999) y una serie de tres dígitos. Para llevarse el acumulado principal, el tiquete debe coincidir exactamente en ambas variables.

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El plan de premios vigente para este sorteo pone en circulación una bolsa superior a los $14.400 millones de pesos. El mayor atractivo de la noche es el Premio Mayor de $2.333 millones de pesos. Además del premio gordo, la bolsa contempla una amplia escala de secos principales —con incentivos que oscilan entre los $30 millones y los $300 millones de pesos— y miles de posibilidades de ganar mediante aproximaciones (primeras cifras, últimas cifras, o el inverso del número ganador, con o sin serie).



RESULTADOS OFICIALES: Sorteo del Viernes 30 de Octubre de 2026

Los números afortunados validados por la mesa de delegados se ingresarán en este recuadro en cuanto finalice el proceso de balotaje y escrutinio oficial:



Premio Mayor ($2.333 Millones) [____] Serie [____]

(Espacio en reserva para actualización inmediata tras el boletín oficial).



Impacto social de los juegos de suerte y azar

Cada fracción comercializada por la Lotería de Risaralda cumple un propósito público estratégico. Al operar bajo el régimen de monopolio rentístico del Estado, los recursos generados por la venta de billetes se destinan de manera exclusiva a la red pública de salud del departamento. Esta inyección económica permite financiar insumos médicos, dotación hospitalaria y atención prioritaria para los sectores más vulnerables de la región.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.