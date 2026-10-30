Chontico Noche, resultados del viernes 30 de octubre: ¿qué número cayó en el último sorteo?

En caso de que las balotas extraídas esta noche coincidan con la combinación registrada en su comprobante de apuesta, la legislación colombiana y la Lotería del Valle establecen una serie de requerimientos normativos de obligatorio cumplimiento para hacer efectivo el pago:



Intactitud del título valor: La tirilla física o tiquete impreso es clasificado por ley como un título valor al portador. Debe conservarse en óptimas condiciones, sin tachaduras, enmendaduras, perforaciones, dobleces severos ni deterioro ocasionado por agentes químicos o humedad que dificulten la lectura del código de barras. Requisito de identificación: El cobro de incentivos económicos en juegos de azar es exclusivo para mayores de edad. El tenedor del boleto deberá presentar su Cédula de Ciudadanía original (o cédula de extranjería válida) ante las terminales habilitadas. Puntos de pago según el monto acumulado:

Premios de baja cuantía: Se liquidan e integran de manera inmediata en los puntos de venta autorizados de las redes de chance (tales como la red Gane en la región del Pacífico, o SuperGIROS y Paga Todo a nivel nacional).

Se liquidan e integran de manera inmediata en los puntos de venta autorizados de las redes de chance (tales como la red Gane en la región del Pacífico, o SuperGIROS y Paga Todo a nivel nacional). Premios de alta cuantía: Si la cifra bruta a cobrar supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) estipuladas por la ley tributaria, la persona ganadora deberá desplazarse a la sede administrativa principal. En este procedimiento se aplicará el descuento del 20% por concepto de retención en la fuente sobre ganancias ocasionales (según disposición de la DIAN) y el valor neto se saldará mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria.

ACTA DE ACTUALIZACIÓN: SORTEO CHONTICO NOCHE - VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2026

Bajo la veeduría y supervisión de las autoridades competentes, delegados institucionales de la Lotería del Valle y representantes de la Secretaría de Gobierno, se habilita el módulo informativo correspondiente a la noche de hoy:



NÚMERO GANADOR (4 CIFRAS) 5786 QUINTA BALOTA (ADICIONAL) 0

(Nota periodística: Este recuadro se actualizará de forma automática inmediatamente después de concluida la extracción de balotas y validada el acta oficial en la transmisión en vivo).



MECÁNICA OPERATIVA Y PLAN DE PREMIACIÓN

El Chontico Noche opera bajo el esquema de apuestas permanentes o chance, lo que significa que el apostador cuenta con la ventaja de no depender de series preimpresas ni fracciones fijas. Cada usuario elige de manera libre una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y asigna el valor que desea apostar, partiendo desde montos mínimos accesibles de $500 pesos.

La tabla de dividendo se calcula proporcionalmente al valor invertido en la jugada:



Superpleno (4 cifras directas): Retribuye 4.500 veces el valor apostado por el acierto exacto de las cuatro posiciones.

Retribuye el valor apostado por el acierto exacto de las cuatro posiciones. Pleno (3 cifras directas): Otorga 400 veces el monto jugado al coincidir los últimos tres dígitos en orden exacto.

Otorga el monto jugado al coincidir los últimos tres dígitos en orden exacto. Modalidad La Pata (2 cifras): Pagando 50 veces la suma invertida si coinciden las dos últimas posiciones.

Pagando la suma invertida si coinciden las dos últimas posiciones. Modalidad La Uña (1 cifra): Retribuye 5 veces lo apostado al acertar únicamente la última cifra.

CONTEXTO INFORMATIVO Y EMISIÓN EN DIRECTO

En el cierre de la semana laboral, la expectativa del público frente al sorteo se mantiene en niveles elevados. Con su característico eslogan "Gane tempranito y cobre rapidito", el Chontico Noche no solo representa una tradición de entretenimiento en Colombia, sino también una fuente recurrente de recursos destinados por ley a la salud pública.

Publicidad

La extracción reglamentaria para este viernes 30 de octubre se lleva a cabo puntualmente a las 7:00 p. m. a través de las pantallas del canal regional Telepacífico, previa certificación de los sistemas neumáticos por parte de los supervisores asignados.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.