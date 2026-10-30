Sinuano Noche hoy: resultados completos del viernes 30 de octubre de 026

El chance El Sinuano Noche inicia un nuevo sorteo a las 10:30 de la noche de este viernes, 30 de octubre de 2026. Se trata de uno de los sorteos de chance más consultados del país y que diariamente reúne a miles de jugadores que buscan acertar las cifras ganadoras para obtener importantes premios en efectivo.



Resultado de El Sinuano Noche del 30 de octubre de 2026

Número ganador: 7115

Quinta cifra: 5

Cómo se juega el chance El Sinuano

El Sinuano cuenta con dos modalidades: Sinuano Día y Sinuano Noche. El sorteo diurno se realiza diariamente a las 2:30 de la tarde, mientras que el nocturno se juega a las 10:30 p. m. de lunes a sábado y a las 8:30 p. m. los domingos y festivos. La mecánica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999. Los participantes deciden además el valor de su apuesta y el tipo de modalidad con la que desean jugar. Posteriormente esperan la publicación del resultado oficial para verificar si acertaron las cifras sorteadas.



Plan de premios de El Sinuano

Uno de los aspectos que hace atractivo al juego es su plan de premios. De acuerdo con la información disponible para los juegos de chance en Colombia, los apostadores pueden recibir cinco veces el valor apostado si aciertan una cifra, 50 veces si aciertan dos cifras, 400 veces si logran tres cifras y hasta 4.500 veces lo apostado cuando aciertan las cuatro cifras exactas. Algunas modalidades también contemplan premios adicionales relacionados con la quinta balota, lo que amplía las posibilidades para los participantes.

La frecuencia de sus sorteos y la facilidad para participar han convertido a El Sinuano en una de las referencias obligadas para los aficionados al chance en Colombia. Por ello, miles de personas permanecen pendientes cada noche de la publicación oficial del número ganador para comprobar si la suerte estuvo de su lado.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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