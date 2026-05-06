Resultados Lotería del Valle último sorteo hoy, miércoles 6 de mayo de 2026: números ganadores

La noche de este miércoles 6 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Valle, uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Miles de apostadores siguen atentos la transmisión oficial con la expectativa de conocer la combinación ganadora y verificar si la suerte estuvo de su lado en esta jornada.



La Lotería del Valle continúa consolidándose como una de las más importantes del país gracias a su trayectoria, su amplio plan de premios y el aporte que realiza al sistema de salud del departamento del Valle del Cauca. Cada semana, este sorteo concentra la atención de jugadores de distintas regiones que participan en busca del premio mayor y de los diferentes incentivos adicionales.



Resultados de la Lotería del Valle hoy, 6 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial, estos serán los resultados de la jornada:



Premio Mayor: por definir

Serie: por definir

Las autoridades recomiendan verificar los números únicamente en los canales oficiales de la lotería para evitar confusiones o información errónea.



¿Cuándo juega y dónde ver los resultados?

La Lotería del Valle realiza sus sorteos todos los miércoles en horas de la noche. La transmisión oficial puede seguirse a través del canal regional Telepacífico y mediante las plataformas digitales autorizadas por la entidad.

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El sorteo se desarrolla bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, garantizando transparencia en cada una de las extracciones.



¿Cómo se juega la Lotería del Valle?

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para ganar el premio mayor es necesario acertar ambas combinaciones en el orden exacto.

Actualmente, la lotería ofrece distintas modalidades de compra:



Fracción individual.

Billete completo compuesto por varias fracciones.

Los billetes pueden adquirirse a través de loteros autorizados, puntos de venta oficiales y plataformas digitales habilitadas.



Plan de premios de la Lotería del Valle

La Lotería del Valle mantiene uno de los planes de premios más atractivos del país. Además del premio mayor, el sorteo incluye diferentes categorías de premios secos y aproximaciones.



Entre los principales incentivos se encuentran:



1 premio seco de $500 millones

2 premios secos de $100 millones cada uno

3 premios secos de $60 millones

1 premio seco de $40 millones

25 premios secos de $30 millones

Estas modalidades permiten ampliar las posibilidades de ganar entre los participantes.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado y sin alteraciones. Para reclamar cualquier premio también será necesario presentar un documento de identidad válido.



Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben gestionarse directamente en las oficinas oficiales de la entidad.

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Asimismo, los ganadores deben tener en cuenta que los premios superiores al monto establecido por la ley están sujetos a descuentos y retenciones por concepto de ganancia ocasional.

Con esta nueva jornada de sorteos, la Lotería del Valle continúa manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que cada semana participan con la esperanza de acertar la combinación ganadora y cambiar su suerte.