Este miércoles 18 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Valle, que tiene en juego un premio mayor de $9.000 millones. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la serie para comprobar si sus billetes resultaron premiados.

La jornada corresponde al sorteo 4875 y está programada para las 10:30 de la noche. La transmisión se puede seguir a través de Telepacífico y los canales oficiales de la entidad.



Resultado de la Lotería del Valle hoy, 18 de noviembre

Al momento de esta consulta, el sorteo todavía no había finalizado, por lo que el número ganador del premio mayor y su respectiva serie permanecían pendientes.



Número ganador: pendiente.

Serie: pendiente.

Una vez termine la jornada, los jugadores podrán consultar los resultados y verificar si obtuvieron alguno de los premios establecidos en el plan de premios.

Publicidad

¿Qué cayó en el último sorteo de la Lotería del Valle?

El resultado más reciente corresponde al miércoles 11 de noviembre de 2026, cuando se realizó el sorteo 4874. En esa oportunidad, el premio mayor de $9.000 millones fue para el número 1067, de la serie 198.



¿Cómo se juega la Lotería del Valle?

Para participar, los interesados deben comprar un billete o una fracción a través de los distribuidores autorizados. El billete tiene un valor de $18.000 y está dividido en tres fracciones de $6.000 cada una.



La combinación está compuesta por cuatro cifras y una serie. Para ganar el premio mayor, el número y la serie deben coincidir con los resultados oficiales del sorteo.

Publicidad

La lotería también cuenta con premios secos de diferentes cuantías, por lo que se recomienda revisar el plan de premios y verificar todas las combinaciones después de cada jornada.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Los ganadores deben conservar el billete o la fracción original y presentar el documento de identidad para adelantar el proceso de validación y cobro.

Publicidad

El procedimiento puede variar según el monto del premio. Por eso, es importante consultar directamente con la Lotería del Valle los requisitos, los puntos habilitados y los documentos necesarios para recibir el dinero.

NOTICIAS CARACOL