Los resultados de Dorado Tarde ya están disponibles para los miles de apostadores que este miércoles 18 de noviembre de 2026 participaron en una nueva jornada de este popular juego de chance. El sorteo, que hace parte de la familia de productos de El Dorado, es uno de los más consultados diariamente en Colombia debido a su frecuencia, facilidad de juego y atractiva bolsa de premios. Quienes realizaron apuestas en esta modalidad pueden verificar si acertaron el número favorecido y la tradicional Quinta para determinar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad seleccionada al momento de jugar.



Resultado de Dorado Tarde del 18 de noviembre de 2026

En el sorteo realizado durante la tarde de este miércoles, el resultado ganador de Dorado Tarde fue:



Número ganador: 2306

La Quinta: 3

Los jugadores deben comparar estas cifras con las registradas en su comprobante oficial de apuesta para confirmar si fueron favorecidos en alguna de las categorías de premiación establecidas para este juego.



Qué es Dorado Tarde y por qué es tan popular

Dorado Tarde es una de las modalidades del chance El Dorado junto a Dorado Mañana y Dorado Noche. El juego es comercializado a través de la red Paga Todo y se encuentra entre los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Bogotá y otras regiones del país. Su principal atractivo radica en que ofrece sorteos diarios y permite apostar desde pequeños montos a diferentes combinaciones numéricas, ampliando las posibilidades de obtener premios. Además, los resultados suelen generar un importante volumen de búsquedas en internet apenas son publicados, especialmente entre los jugadores que desean conocer el número ganador minutos después de realizado el sorteo.

Uno de los datos más consultados por los participantes tiene que ver con el horario oficial. Dorado Tarde se juega de lunes a sábado aproximadamente a las 3:25 p. m., por lo que los resultados suelen conocerse pocos minutos después de la realización del sorteo. Al tratarse de un juego con una programación estable, muchos apostadores preparan sus números con anticipación y siguen diariamente las cifras ganadoras para analizar tendencias y resultados recientes.



Cómo se juega Dorado Tarde

La dinámica es sencilla. El participante elige un número de cuatro cifras que puede ir desde el 0000 hasta el 9999. Posteriormente define la modalidad en la que desea apostar. Dependiendo del nivel de acierto, puede ganar premios por las cuatro cifras completas, por las tres últimas, por las dos últimas o incluso por una sola cifra, según las reglas del plan de premios vigente. El resultado oficial siempre está conformado por una combinación de cuatro números y una cifra adicional conocida como La Quinta, característica distintiva de los sorteos de El Dorado. Uno de los motivos por los que este juego mantiene una alta popularidad es su estructura de premios. De acuerdo con las reglas habituales del sorteo, los pagos incluyen:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

Tres cifras directas: 400 veces la apuesta.

Tres cifras combinadas: 83 veces el valor jugado.

Dos cifras o pata: 50 veces la apuesta.

Una cifra o uña: cinco veces lo apostado.

Por esta razón, muchos jugadores optan por diferentes estrategias de apuesta según el nivel de riesgo y el premio que buscan obtener.



Resultados recientes de Dorado Tarde

Durante los últimos sorteos se han registrado diferentes combinaciones ganadoras que sirven de referencia para quienes siguen de cerca este juego. Entre los resultados recientes se encuentran números como 6681 con Quinta 0, 3513 con Quinta 8, 9746 con Quinta 7, 5078 con Quinta 7 y 1154 con Quinta 9, cifras que han llamado la atención de numerosos apostadores en los últimos días. Aunque muchos jugadores analizan estos historiales antes de apostar, es importante recordar que cada sorteo es independiente y que todos los números tienen las mismas probabilidades de salir favorecidos.

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Quienes resulten ganadores deben conservar el comprobante original de la apuesta, ya que este documento es indispensable para iniciar cualquier proceso de reclamación. Asimismo, es necesario presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por el operador para validar el premio. En caso de premios de mayor cuantía, pueden solicitarse verificaciones adicionales antes de efectuar el respectivo pago.



Por esta razón, la recomendación para los participantes es revisar cuidadosamente los resultados oficiales del sorteo del 18 de noviembre de 2026 y verificar cada una de las cifras registradas en su tiquete para confirmar si están entre los afortunados ganadores de Dorado Tarde.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL