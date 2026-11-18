Este miércoles 18 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Meta, juego de azar que entrega un premio mayor de $1.800 millones y diferentes premios secos. Los apostadores están pendientes de conocer las cuatro cifras ganadoras y la serie para comprobar si sus billetes resultaron premiados.

La jornada está programada para las 10:30 de la noche y puede seguirse a través de la transmisión en vivo de los canales oficiales de la entidad, así como por Canal Trece.

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¿Cómo se juega la Lotería del Meta?

Para participar, los interesados deben adquirir un billete o una fracción a través de los distribuidores autorizados. La apuesta está compuesta por un número de cuatro cifras y una serie, combinación que debe coincidir con la anunciada para obtener el premio mayor.



La lotería también contempla premios secos, que se distribuyen entre diferentes categorías y valores. Los jugadores deben revisar las condiciones del plan de premios vigente y conservar el comprobante de compra para verificar los resultados.



Plan de premios de la Lotería del Meta

Bolsa total y sorteo: Entrega alrededor de $7.200 millones de pesos cada miércoles a las 10:30 p. m. (juega con 150 series).

Entrega alrededor de cada miércoles a las 10:30 p. m. (juega con 150 series). Valor del billete: Cuesta $12.000 completo (3 fracciones de $4.000 cada una).

Premios principales



Premio Mayor: $1.800.000.000 ($600 millones por fracción).

$1.800.000.000 ($600 millones por fracción). 1 Seco de: $300.000.000

$300.000.000 1 Seco de: $200.000.000

$200.000.000 3 Secos de: $100.000.000

$100.000.000 7 Secos de: $50.000.000

$50.000.000 10 Secos de: $20.000.000

$20.000.000 20 Secos de: $10.000.000

Resultado de la Lotería del Meta hoy, 18 de noviembre

Número ganador: pendiente.

Serie: pendiente.

¿Qué cayó en el último sorteo de la Lotería del Meta?

El resultado más reciente publicado corresponde al miércoles 11 de noviembre de 2026, cuando se realizó el sorteo 3324. En esa jornada, el premio mayor de $1.800 millones fue para el número 5273, de la serie 101.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Meta?

Quienes obtengan un premio deben conservar el billete o la fracción original en buen estado, sin alteraciones que impidan comprobar su autenticidad. Para iniciar el proceso de reclamación, es necesario presentar el comprobante ganador y el documento de identidad.



Los requisitos y el lugar de pago pueden variar según el monto del premio. Por eso, se recomienda consultar directamente con la Lotería del Meta o con sus distribuidores autorizados antes de adelantar el trámite.

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Los participantes pueden verificar los resultados en la página oficial de la entidad y revisar cuidadosamente tanto las cifras como la serie de su billete.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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