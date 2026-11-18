Los jugadores de Super Astro Sol ya pueden consultar los resultados oficiales correspondientes al sorteo realizado este miércoles 18 de noviembre de 2026. Este juego de suerte y azar se ha convertido en uno de los más populares en Colombia gracias a una mecánica que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, lo que lo diferencia de los sorteos tradicionales de chance. Cada día, miles de apostadores verifican las cifras ganadoras con la esperanza de obtener alguno de los premios disponibles, especialmente el premio mayor que exige acertar tanto el número como el signo sorteado.



Resultado de Super Astro Sol del 18 de noviembre de 2026

El resultado oficial de Super Astro Sol correspondiente al miércoles 18 de noviembre de 2026 fue:



Número ganador: 0748

Signo zodiacal: Acuario

Los participantes deben comparar cuidadosamente la combinación registrada en su tiquete con el resultado oficial del sorteo para determinar si obtuvieron algún premio. En este juego, no solo importa acertar el número, sino también el signo zodiacal asociado a la apuesta.



Cómo funciona Super Astro Sol

La mecánica de Super Astro Sol es diferente a la del chance tradicional. El jugador debe seleccionar una cifra de cuatro números entre el 0000 y el 9999 y elegir uno de los doce signos del zodiaco disponibles. Para acceder al premio principal, ambas selecciones deben coincidir con el resultado oficial del sorteo. Los signos que pueden elegirse son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis.

También existe la modalidad denominada Todos los Signos, mediante la cual el mismo número participa simultáneamente con los doce signos zodiacales. De otro lado, uno de los datos más consultados por los apostadores es el horario del sorteo. Super Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 p. m., horario que se mantiene desde julio de 2025. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después a través de los canales autorizados y puntos de venta habilitados en el país. El juego forma parte de las modalidades de Super Astro, que también incluye Super Astro Luna.



Cuánto paga Super Astro Sol

Uno de los principales atractivos del juego es su plan de premios. De acuerdo con la información oficial de Coljuegos, los pagos dependen del nivel de acierto obtenido por el apostador. Las principales categorías son:



Cuatro cifras en orden más el signo zodiacal: 42.000 veces el valor apostado.

Tres cifras en orden más el signo zodiacal: 1.000 veces lo apostado.

Dos cifras en orden más el signo zodiacal: 100 veces la apuesta realizada.

Esto significa que una persona que juegue $1.000 y acierte las cuatro cifras junto con el signo ganador podría obtener un pago de hasta $42 millones antes de las retenciones y descuentos legales aplicables.



Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

Las reglas vigentes establecen que el valor mínimo para realizar una apuesta es de $500, mientras que el monto máximo por apuesta es de $10.000. Asimismo, cada tiquete puede incluir hasta cuatro apuestas diferentes. El juego tiene cobertura nacional y puede adquirirse en puntos autorizados distribuidos en diferentes ciudades y municipios del país. Además, cuenta con regulación de Coljuegos y es operado por Corredor Empresarial S.A.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL