Ya está en marcha la discusión para el salario mínimo para 2027. Para este miércoles estaba programada una reunión para definir los detalles de la agenda de concertación y las negociaciones que comenzarían la próxima semana. Desde ya se están definiendo las propuestas de los diferentes sectores en torno a este reajuste y a la concertación que deberá hacerse.



La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, dijo tras las reunión que “al Gobierno nacional le ilusiona, sueña y ese es el propósito con la instalación de esta comisión el día de hoy, lograr un acuerdo que nos permita, a pesar de las diferencias, llegar a ese punto de encuentro y es sacar el país adelante”. De acuerdo con el cronograma aprobado, el inicio de las sesiones técnicas inicia el 26 de noviembre con la Subcomisión de Productividad.

Las jornadas de negociación serán a partir del 27 del mismo mes. El 9 de diciembre se analizarán los indicadores de inflación y las perspectivas macroeconómicas, con información del DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Mientras que el 10 de diciembre, las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los empleadores presentarán sus propuestas de incremento del salario mínimo. Luego "se adelantarán las jornadas de deliberación, teniendo como primer plazo legal para alcanzar un acuerdo el 15 de diciembre, conforme a la Ley 278 de 1996", explicó el Mintrabajo en un comunicado.

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En esta oportunidad participarán por primera vez trabajadoras del servicio doméstico, recicladores, mototaxistas y trabajadores de plataformas de reparto. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se reunió el martes 17 de noviembre para ir haciendo cuentas de lo que será su propuesta. "Nosotros hablamos del salario mínimo vital, es el primer punto y el primer elemento que colocamos sobre la mesa y lo haremos el día de mañana, hablar sobre salario mínimo vital y móvil inclusive, como lo reza la Constitución Política Nacional", explicó Nelson Alarcón, presidente de la CUT.



Por su parte, Fenalco ha propuesto un aumento máximo del 9%. "Creemos que los criterios técnicos que han primado en Colombia tradicionalmente de incrementar el salario con base en el resultado de la inflación y también de la productividad debe ser el estricto criterio que rija en la mesa de concertación y si no de un decreto por parte del Gobierno nacional", dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



El Ministerio de Trabajo ha adelantado reuniones con la academia, centros de pensamiento y abogados. "Básicamente tuvimos una discusión con algunas presentaciones sobre datos macroeconómicos, productividad, costo de vida, impacto fiscal, el costo de las pensiones, también sobre lo que pasa con las personas que ganan menos del mínimo, con las que ganan más, acceso a beneficios, qué tanto impacto tiene el incremento en uno u otro sentido para alimentar lo que será después la mesa de negociación", dijo Iván Jiménez del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana.

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Bancolombia estima que un incremento responsable del salario mínimo, usando la fórmula inflación más productividad, podría acercarse al 8,4%, lo que aportaría preservar el poder adquisitivo de los colombianos, moderar los retos en inflación, finanzas públicas y formalidad laboral. Se acaba de realizar un estudio de impacto del salario mínimo en temas como el empleo, el desempleo, la informalidad por parte del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Mauricio Salazar, el director del observatorio, explicó en el programa Signo Pesos de Noticias Caracol que vienen desarrollando una agenda de investigación en varios países. "Entre ellos en colaboración con alguien que está en el observatorio y que es estudiante de doctorado, y son es digamos un modelo en el cual usted tiene desempleos informales, formales, eso se ha aplicado en Turquía, Rumania y Colombia, y la idea de esto es claro: cuando usted sube el salario mínimo eso no pasa desconectado de todo el resto de cosas que pasan, sino que hay unos trabajadores que están buscando empleo, esos trabajadores pueden encontrar en la formalidad y en la informalidad, y la idea ya hemos llevado como le digo ese modelo a otras evidencias, y parte de lo que usted encuentra es que por supuesto hay unos ganadores y perdedores de subir el salario mínimo".

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Salazar explicó que si el salario mínimo sube más que la inflación hay cierta ganancia, pero que "hay otra serie de trabajadores que no le sube de acuerdo al salario mínimo (...) por ejemplo hay estadísticas que muestran que los trabajadores autoempleados, a ellos nada más les ha subido las ganancias 4.3%, es decir que ellos ganan menos que la inflación. Entonces, ¿quiénes van a ganar? Pues van a ganar a los que les sube exactamente el salario mínimo, los formales típicamente van a estar protegidos, pero los informales, los desempleados, los que trabajan para ellos mismos en la calle en subsistencia, ellos tienen otras fuerzas que ojalá el mercado les compense".