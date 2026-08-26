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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lotería del Valle: resultados y números ganadores del sorteo de hoy, miércoles 26 de agosto

Lotería del Valle: resultados y números ganadores del sorteo de hoy, miércoles 26 de agosto

La lotería del Valle lleva a cabo un nuevo sorteo todos los miércoles. Estos son los resultados de hoy.

Por: María Paula González
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Lotería del Valle

La expectativa de miles de hogares en todo el país se concentra una vez más en los resultados de la Lotería del Valle. Este miércoles 26 de agosto de 2026 se juega el sorteo ordinario número 4863, una nueva oportunidad para que los apostadores cambien su realidad financiera y, de paso, sigan apoyando la salud pública de los colombianos.

Tablero de ganadores: Resultado Oficial

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  • Premio Mayor ($9.000 millones):
  • Serie:

(Los números se ingresan en directo al culminar la validación de los delegados de la Beneficencia del Valle y la Secretaría de Gobierno).

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Operativa de juego: Opciones de compra y montos

Fracción Individual$6.000 COPOtorga el derecho al cobro de una tercera parte (1/3) del premio obtenido.
Billete Completo$18.000 COPIncluye las 3 fracciones; garantiza la totalidad (100%) del valor asignado al premio.

Dinámica de apuesta:

El apostador debe elegir un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999, acompañado por una serie de tres dígitos del 000 al 399. Las apuestas pueden efectuarse en puntos de venta físicos (redes autorizadas como Gane o vendedores independientes) y en plataformas electrónicas como Lottired.

Estructura de la bolsa de premios

Premio Mayor1$9.000.000.000 COP
Seco "La de la Suerte"1$500.000.000 COP
Secos de Alto Valor2$100.000.000 COP
Secos Intermedios3$60.000.000 COP
Seco Especial1$40.000.000 COP
Secos Menores25$30.000.000 COP
AproximacionesMiles de combinacionesPagos directos por aciertos en cifras finales o serie cruzada

Procedimiento formal de cobro para ganadores

  1. Acreditación documental: Es obligatorio presentar el billete impreso original sin ningún tipo de enmendadura o deterioro en su código de barras, junto con la cédula de ciudadanía original y una certificación bancaria a nombre del titular.
  2. Deducciones fiscales: En concordancia con el Estatuto Tributario nacional, las ganancias obtenidas en sorteos de lotería están sujetas a una retención fija del 20% por concepto de ganancias ocasionales, descontada directamente del valor bruto antes del desembolso.
  3. Plazo límite: La caducidad del derecho a reclamar cualquier premio es de 365 días calendario contados desde la fecha del sorteo.

La Lotería del Valle realiza su sorteo ordinario todos los miércoles por la noche, a partir de las 10:30 p.m. En caso de coincidir con un día festivo nacional, el evento se suele trasladar habitualmente para el jueves de esa misma semana.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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