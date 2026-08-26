Sorteo Lotería del Meta de hoy miércoles 26 de agosto de 2026: número ganador del premio mayor

La jornada de este miércoles 26 de agosto de 2026 convoca nuevamente a los compradores del billete de la Lotería del Meta a consultar los aciertos de la noche. Con la realización del sorteo oficial, la entidad descentralizada busca entregar su bolsa acumulada que supera los $7.200 millones de pesos en premios, destinada a jugadores de todo el país.

Para los usuarios que adquirieron su combinación para el juego de hoy, este es el panel habilitado donde se integrará la combinación del galardón principal una vez concluya el procedimiento de baloteras y validación por parte del comité de juego:



BOLETÍN DE RESULTADOS SORTEO 26 DE AGOSTO

Cifras del Premio Mayor (1.800 Millones):

Serie asignada:

Punto de venta / Despacho:

Mecánica de juego y distribución del plan de premios

El funcionamiento de la Lotería del Meta se basa en la extracción aleatoria de balotas para conformar un número de cuatro dígitos más una serie de tres cifras. Cada billete físico o virtual se emite dividido en tres fracciones, lo que permite a los usuarios comprar el boleto completo por $12.000 pesos o una sola fracción por $4.000 pesos.

El esquema de repartición de la bolsa de premios se articula en diversas categorías de acierto:



Galardón Principal: 1 Premio Mayor de $1.800 millones de pesos para la combinación exacta de número y serie.

Secos de gran magnitud: 1 Seco "Mega Fortuna" de $300 millones, 1 Seco de $200 millones y 3 Secos de $100 millones de pesos.

Secos de menor cuantía: 7 Secos de $50 millones, 10 Secos de $20 millones y 20 Secos de $10 millones de pesos.

Premios por aproximación: Cobros por acierto a las cifras terminales, primeras cifras del premio mayor o coincidencia exclusiva de la serie.

Procedimiento legal para el cobro de boletos ganadores

Ganar una fracción o billete completo en la fecha de hoy activa una serie de pasos obligatorios estipulados por la regulación colombiana sobre juegos de suerte y azar.



Cobro de aproximaciones y secos menores Los aciertos cuyo valor sea inferior a 6 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) pueden tramitarse de forma directa. El usuario debe acudir a una agencia distribuidora autorizada (como redes Paga Todo, SuperGIROS o Consuerte) presentando el boleto original en perfecto estado físico junto con su documento de identidad. Trámite de grandes sumas y Premio Mayor Cuando la cuantía supera el límite de los puntos de venta o corresponde al Premio Mayor, la reclamación debe realizarse de forma presencial en las oficinas de la Beneficencia del Meta en Villavicencio o ante la entidad bancaria aliada. Los requisitos obligatorios corresponden a:

Presentar el billete original sin tachaduras, borrones ni alteración en el código de barras. Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del comprador. Adjuntar copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN. Deducciones de ley e impuestos Todo premio entregado en Colombia está regido por el Estatuto Tributario. Al valor nominal consignado en el plan de premios se le aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales, sumado al impuesto de Industria y Comercio (ICA) correspondiente a la ciudad donde fue comercializado el billete.

El plazo máximo fijado por la Ley 643 de 2001 para hacer efectivo el cobro es de un año (365 días) a partir de la fecha de realización de este sorteo. Vencido este periodo, la suma no reclamada es transferida al sistema de salud pública.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.