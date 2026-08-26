Lotería de Manizales, resultados último sorteo 26 de agosto de 2026: los números ganadores

La expectativa volvió a tomarse la noche de este miércoles 26 de agosto con una nueva edición de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia y uno de los más seguidos por quienes buscan cambiar su suerte con un solo billete. El sorteo número 4970 reunió a miles de apostadores en diferentes regiones del país, atentos al anuncio del premio mayor y de los premios secos incluidos en el plan de premios.

La Lotería de Manizales es administrada en el departamento de Caldas y hace parte del grupo de loterías con mayor reconocimiento nacional. Sus sorteos se realizan semanalmente y son seguidos por apostadores de distintas regiones del país. Uno de los principales atractivos del juego es su premio mayor, que para el sorteo 4970 fue anunciado en 3.000 millones de pesos, acompañado por un amplio plan de premios secos que incrementa las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico.

La mecánica es sencilla: cada billete participa con una combinación de cuatro cifras y una serie. Para quedarse con el premio mayor es necesario acertar ambos elementos exactamente como son extraídos durante el sorteo oficial. Además del premio principal, la lotería suele contar con decenas de premios adicionales que convierten cada sorteo en una oportunidad para miles de jugadores.



Resultados Lotería de Manizales 26 de agosto 2026

Números ganadores:

Serie:

De otro lado, muchos jugadores aprovechan para revisar el historial reciente de sorteos. De acuerdo con registros publicados por medios nacionales, en el sorteo 4969, realizado el 19 de agosto de 2026, el premio mayor cayó en el número 1725 de la serie 071. Por su parte, en el sorteo correspondiente al 5 de agosto de 2026, el número ganador reportado fue 6978 de la serie 338.



Premios secos de la Lotería de Manizales

Descripción Premio Bruto Premio Neto Premio Mayor $3.000.000.000 $1.992.000.000 Seco 1 de 300 millones $300.000.000 $199.200.000 Seco 2 de 300 millones $300.000.000 $199.200.000 Seco 3 de 200 millones $200.000.000 $132.800.000 Seco 4 de 200 millones $200.000.000 $132.800.000 Seco 5 de 200 millones $200.000.000 $132.800.000 Seco 6 de 100 millones $100.000.000 $66.400.000 Seco 7 de 100 millones $100.000.000 $66.400.000 Seco 8 de 100 millones $100.000.000 $66.400.000 Seco 9 de 100 millones $100.000.000 $66.400.000 Seco 10 de 100 millones $100.000.000 $66.400.000 Seco 11 de 100 millones $100.000.000 $66.400.000 Seco 12 de 80 millones $80.000.000 $53.120.000 Seco 13 de 80 millones $80.000.000 $53.120.000 Seco 14 de 80 millones $80.000.000 $53.120.000 Seco 15 de 80 millones $80.000.000 $53.120.000 Seco 16 de 80 millones $80.000.000 $53.120.000 Seco 17 de 80 millones $80.000.000 $53.120.000 Seco 18 de 80 millones $80.000.000 $53.120.000 Seco 19 de 80 millones $80.000.000 $53.120.000 Seco 20 de 80 millones $80.000.000 $53.120.000 Seco 21 de 80 millones $80.000.000 $53.120.000 Seco 22 de 60 millones $60.000.000 $39.840.000 Seco 23 de 60 millones $60.000.000 $39.840.000 Seco 24 de 60 millones $60.000.000 $39.840.000 Seco 25 de 60 millones $60.000.000 $39.840.000 Seco 26 de 60 millones $60.000.000 $39.840.000 Seco 27 de 60 millones $60.000.000 $39.840.000 Seco 28 de 60 millones $60.000.000 $39.840.000 Seco 29 de 60 millones $60.000.000 $39.840.000 Seco 30 de 60 millones $60.000.000 $39.840.000 Seco 31 de 60 millones $60.000.000 $39.840.000 Seco 32 de 50 millones $50.000.000 $33.200.000 Seco 33 de 50 millones $50.000.000 $33.200.000 Seco 34 de 50 millones $50.000.000 $33.200.000 Seco 35 de 50 millones $50.000.000 $33.200.000 Seco 36 de 50 millones $50.000.000 $33.200.000 Seco 37 de 50 millones $50.000.000 $33.200.000 Seco 38 de 50 millones $50.000.000 $33.200.000 Seco 39 de 50 millones $50.000.000 $33.200.000 Seco 40 de 50 millones $50.000.000 $33.200.000 Seco 41 de 50 millones $50.000.000 $33.200.000 Seco 42 de 40 millones $40.000.000 $26.560.000 Seco 43 de 40 millones $40.000.000 $26.560.000 Seco 44 de 40 millones $40.000.000 $26.560.000 Seco 45 de 40 millones $40.000.000 $26.560.000 Seco 46 de 40 millones $40.000.000 $26.560.000 Seco 47 de 40 millones $40.000.000 $26.560.000 Seco 48 de 40 millones $40.000.000 $26.560.000 Seco 49 de 40 millones $40.000.000 $26.560.000 Seco 50 de 40 millones $40.000.000 $26.560.000 Seco 51 de 40 millones $40.000.000 $26.560.000 Premio Especial $2.409.639 $2.000.000

Estos antecedentes suelen ser consultados por jugadores que analizan tendencias, números frecuentes o simplemente desean verificar billetes adquiridos en semanas anteriores. Aunque la lotería funciona completamente por azar, son muchos los apostadores que siguen de cerca el comportamiento histórico de los sorteos. La transmisión oficial de la Lotería de Manizales se realiza a través de canales autorizados y plataformas digitales, lo que permite a los participantes seguir en tiempo real la extracción de las cifras ganadoras y verificar inmediatamente si resultaron favorecidos.



En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del monto obtenido. Los premios menores pueden gestionarse mediante distribuidores autorizados, mientras que los de mayor valor requieren trámites directamente con la entidad organizadora en Manizales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL