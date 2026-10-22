Lotería Quindío, 22 de octubre: resultados oficiales del último sorteo de este jueves

Esta noche de jueves se lleva a cabo una nueva jornada de la Lotería del Quindío, una de las franquicias de juegos de suerte y azar más tradicionales del país. A continuación, presentamos los detalles de la oferta económica, el procedimiento legal para los acreedores y la casilla para la verificación de la balota ganadora.



FICHA DE RESULTADO OFICIAL (SORTEO DEL 22 DE OCTUBRE DE 2026) PREMIO MAYOR: $2.000 MILLONES DE PESOS

Número ganador: [ ____ ]

Serie: [ ___ ]

Estado del escrutinio: Pendiente de validación por la mesa técnica y delegados territoriales (Transmisión a partir de las 10:30 p. m.).



Dinámica del sorteo y desglose de la masa de premios

El funcionamiento comercial de la Lotería del Quindío se basa en billetes formados por una combinación numérica de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) y una serie correlativa de tres cifras (del 000 al 999).

Para participar, el público puede acudir a la red de loteros formales, agencias de apuestas o canales electrónicos autorizados:



Fracción individual: Tiene un costo comercial de $4.000 pesos y otorga derecho al cobro de una tercera parte de la cifra asignada al premio.

Billete entero: Compuesto por tres fracciones, se comercializa por $12.000 pesos y otorga la totalidad del dinero adjudicado a la combinación en caso de acertar.

La bolsa global de la entidad distribuye semanalmente más de $9.600 millones de pesos brutos, estructurados bajo el siguiente esquema principal:



Premio Mayor: $2.000.000.000 COP al acierto exacto de número y serie.

Seco Secundario de Gran Escalafón: $300.000.000 COP.

Secos de Mediana Cuantía: Dos secos de $200.000.000 COP y tres secos de $100.000.000 COP.

Batería de Secos Menores: Más de 40 secos adicionales que oscilan entre los $10.000.000 y los $50.000.000 COP.

Aproximaciones al Mayor: Premiación económica para quienes coincidan en la combinación numérica sin la serie, o acierten las cifras iniciales o finales de la balota principal.

Requisitos y proceso de cobro para boletos favorecidos

Para hacer efectivo el cobro de cualquier premio en el territorio nacional, se debe cumplir con la regulación expedida por Coljuegos y las entidades de control tributario:



Puntos de atención directa (Cobros menores): Si el monto acumulado en el billete o fracción no supera los topes de retención en la fuente (alrededor de 182 UVT), el ganador puede acudir directamente a las agencias de chance, distribuidores autorizados o con su lotero de confianza.

Atención en sede central (Premio Mayor y Secos Principales): Cuando se trate del Premio Mayor o valores de alta cuantía, el trámite exige la presencia o el envío formal de documentos a la sede de la Lotería del Quindío en Armenia.

Documentación requerida:

Billete o fracción original en perfecto estado, diligenciado al respaldo con firma, nombre, cédula y dirección. Fotocopia clara de la cédula de ciudadanía del titular. Certificación de cuenta bancaria a nombre del ganador para el desembolso seguro vía transferencia. Copia del Registro Único Tributario (RUT) expedido en el último mes.

Retenciones impositivas: Todo premio de azar en Colombia está sujeto a un descuento del 20% por concepto de Ganancia Ocasional (Estatuto Tributario), sumado al 17% de deducción destinada por ley a los fondos de la salud pública regional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.