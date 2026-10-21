Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras extirpación de tumor canceroso en su pulmón

El papa León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional luego de que le extirparan con éxito un adenocarcinoma en el pulmón, según confirmaron los exámenes histológicos definitivos, informó este jueves la Oficina de Prensa del Vaticano.



"Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre", señaló el comunicado de la Santa Sede. La nota, firmada por el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, precisa que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba "localizada".

"Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional", concluye la comunicación.

Pope Leo XIV’s doctors have confirmed that the tumor removed on October 13 was a lung adenocarcinoma and that the disease was localized.



Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said on Wednesday evening that a subsequent oncological assessment has confirmed that “no… pic.twitter.com/pDotj54H3h — Vatican News (@VaticanNews) October 21, 2026

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¿Cómo avanza la recuperación del papa León XIV?

El papa León XIV fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho. Tras la cirugía los médicos determinaron que el Santo Padre tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.



El pontífice permaneció ingresado hasta el pasado sábado, cuando recibió el alta hospitalaria en condiciones clínicas "absolutamente satisfactorias", según informaron los médicos. Al día siguiente, reapareció desde la ventana del Palacio Apostólico para presidir el ángelus dominical y anunció que retomaría progresivamente su actividad.



Durante este miércoles 21 de octubre, el pontífice de 71 años retomó las reuniones y se subió al papamóvil para recorrer la plaza de San Pedro entre los fieles con motivo de la audiencia general. "Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", dijo el papa.

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A pesar de la jornada lluviosa, el papa no dudó en subir al papamóvil y recorrer toda la plaza saludando a los fieles antes de la audiencia, mostrando un buen estado y bendiciendo a los niños que le acercaban. Antes de la audiencia general también recibió a los asistentes a una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos.

"Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones", recalcó León XIV, quien continúa con los preparativos de su viaje del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, así como las otras audiencias en agenda para los próximos días.

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En esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

*con información de EFE