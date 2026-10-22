Lotería de Bogotá y Lotería del Quindío: resultados de este jueves 22 de octubre de 2026

La noche de este jueves volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en Colombia con los sorteos de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, dos de los juegos tradicionales que se realizan cada semana y que entregan premios millonarios, además de decenas de secos distribuidos en distintas categorías. Ambas loterías jugaron este 22 de octubre con nuevos sorteos y una amplia bolsa de premios para quienes adquirieron billetes completos o fracciones a través de loteros, distribuidores autorizados y canales de venta digitales habilitados por cada entidad.



Resultado de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá celebró este jueves el sorteo 2869, una edición que mantuvo el premio mayor multimillonario que la entidad ofrece semanalmente a sus apostadores.



Número ganador:

Número de serie:

El juego se realizó en horario nocturno y fue seguido por miles de personas interesadas en conocer si lograron acertar la combinación ganadora. La lotería continúa siendo una de las más reconocidas del país por el volumen de premios que distribuye durante cada jornada. Actualmente, el plan de premios de la lotería contempla un premio mayor de 12.000 millones de pesos, además de una extensa lista de secos y aproximaciones. Entre los principales premios secos figuran:



Un seco de 1.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Seis secos de 50 millones de pesos.

Doce secos de 20 millones de pesos.

Treinta secos de 10 millones de pesos.

Además, existen pagos por aproximaciones al premio mayor, coincidencias de serie y terminaciones específicas del número ganador.



Resultado de la Lotería del Quindío

Por su parte, la Lotería del Quindío efectuó el sorteo 3021, correspondiente a este jueves 22 de octubre de 2026. La entidad mantiene uno de los sorteos tradicionales del Eje Cafetero y cada semana distribuye premios principales y secos en diferentes categorías.



Número ganador:

Número de serie:

La lotería quindiana tiene un premio mayor de 2.000 millones de pesos, acompañado por una estructura de premios secundarios que incrementan las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico. El esquema oficial incluye:



Un seco de 200 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Cinco secos de 50 millones de pesos.

Cinco secos de 40 millones de pesos.

Cinco secos de 30 millones de pesos.

Diez secos de 20 millones de pesos.

Diez secos de 10 millones de pesos.

En total, la lotería entrega 37 premios secos además del premio mayor, lo que convierte cada sorteo en una oportunidad para miles de participantes en distintas regiones del país.



Cómo verificar el billete

Las dos loterías recomiendan revisar cuidadosamente tanto el número como la serie impresa en el billete o fracción, ya que ambos elementos son fundamentales para determinar si una apuesta resultó favorecida. Los jugadores que obtengan algún premio deben conservar el documento original en buen estado y cumplir los requisitos exigidos por cada entidad para iniciar el proceso de reclamación. Entre los documentos que suelen solicitarse se encuentran la cédula de ciudadanía, el billete ganador y soportes adicionales cuando se trata de premios de alto valor.

La Lotería de Bogotá juega cada jueves con uno de los premios mayores más altos del mercado colombiano, mientras que la Lotería del Quindío mantiene una amplia oferta de secos que complementan su premio principal de 2.000 millones de pesos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL