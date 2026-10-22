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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Noche hoy jueves 22 de octubre: número ganador y quinta cifra del sorteo

Caribeña Noche hoy jueves 22 de octubre: número ganador y quinta cifra del sorteo

La Caribeña Noche realiza un nuevo sorteo este jueves en Colombia. Consulte aquí las cuatro cifras ganadoras, la quinta cifra y los resultados de la jornada, una vez se confirme la combinación oficial.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Caribeña Noche
Caribeña Noche hoy jueves 22 de octubre. -

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance que se realizan diariamente en Colombia. Los jugadores pueden consultar el resultado de cada jornada y comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes para verificar si acertaron su apuesta. Este jueves 22 de octubre de 2026 se lleva a cabo una nueva edición del sorteo. La combinación ganadora y la quinta cifra se actualizarán en esta nota cuando estén disponibles y puedan verificarse.

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Resultado de Caribeña Noche hoy, 22 de octubre de 2026

Los resultados del sorteo de este jueves están pendientes de confirmación en las fuentes consultadas. Estos son los datos que debe revisar:

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Sinuano Noche: resultados del jueves 22 de octubre de 2026; números ganadores

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente de confirmación.
  • Quinta cifra: pendiente de confirmación.
  • Fecha del sorteo: jueves 22 de octubre de 2026.

Se recomienda verificar la combinación una vez finalice el sorteo y se publique el resultado correspondiente a esta fecha. No confunda las cifras de jornadas anteriores con las de este jueves.

¿Qué número cayó en Caribeña Noche el miércoles 21 de octubre?

Mientras se conoce el resultado de hoy, la última combinación reportada corresponde al sorteo del miércoles 21 de octubre de 2026. El número ganador fue el 8661, con la quinta cifra 5, de acuerdo con los resultados publicados por portales informativos especializados en loterías. Este dato corresponde exclusivamente a la jornada del miércoles y no debe utilizarse como resultado del sorteo de este jueves.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche se juega habitualmente de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Los domingos y días festivos, el horario puede cambiar a las 8:30 p. m., según la información publicada por sitios especializados en resultados de chance. Para conocer la combinación ganadora, los participantes pueden consultar los canales autorizados del juego y los medios que reportan los resultados después de cada sorteo.

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¿Cómo consultar los resultados de Caribeña Noche?

Para comprobar si obtuvo un premio, siga estas recomendaciones:

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  1. Revise la fecha del sorteo que aparece en su tiquete.
  2. Compare las cifras apostadas con el resultado oficial de esa misma jornada.
  3. Verifique la modalidad de apuesta y las condiciones aplicables.
  4. Conserve el comprobante si considera que obtuvo un premio y consulte con el operador autorizado los pasos para reclamarlo.

Recuerde que los resultados anteriores no permiten predecir las combinaciones futuras. Las apuestas deben realizarse de manera responsable y están prohibidas para menores de edad.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
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