Sinuano Noche: resultados del jueves 22 de octubre de 2026; números ganadores

Los apostadores del Sinuano Noche estuvieron pendientes este jueves 22 de octubre de una nueva edición de uno de los chances más seguidos en Colombia. Este juego, asociado a la Lotería de Córdoba, realiza sorteos todos los días y se ha consolidado como una de las referencias tradicionales de las apuestas permanentes en el país.



Resultado del Sinuano Noche del jueves 22 de octubre de 2026

Número ganador: 0238

La quinta: 6

Tres primeras cifras: 023

Tres últimas cifras: 238

Últimas dos cifras: 38

Con este resultado, miles de jugadores ya pueden revisar sus comprobantes para verificar si obtuvieron algún premio en las distintas modalidades habilitadas por el juego de chance.

El Sinuano se caracteriza por ofrecer dos oportunidades de juego cada día. Los sorteos se dividen en Sinuano Día, que se realiza en horas de la tarde, y Sinuano Noche, que se lleva a cabo al finalizar la jornada. Esta frecuencia ha contribuido a que se mantenga entre los juegos más consultados por los aficionados a las apuestas permanentes. De acuerdo con la programación oficial, el sorteo nocturno se realiza normalmente a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene lugar a las 8:30 p. m. Los sorteos son transmitidos por Telecaribe.



¿Cómo funciona el Sinuano Noche?

La mecánica de este chance consiste en seleccionar un número comprendido entre el 0000 y el 9999. Posteriormente, el jugador define el valor que desea apostar y la modalidad de juego que utilizará. Cuando se realiza el sorteo, el resultado oficial determina cuáles apuestas son ganadoras. Los participantes pueden jugar a cuatro cifras completas o apostar únicamente por una parte del número, según las opciones disponibles en el plan de premios.



Las modalidades más utilizadas

Dentro del juego existen diferentes formas de participar. Entre las más conocidas se encuentran:



Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Opciones vinculadas a la quinta balota cuando están autorizadas. Cada modalidad tiene una estructura de pago diferente, por lo que el valor del premio depende tanto del acierto como del monto apostado por el jugador.



Cuánto puede pagar el chance

El plan de premios de las apuestas permanentes en Colombia contempla pagos que se calculan como múltiplos del dinero apostado.

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Actualmente, acertar las cuatro cifras en orden puede representar un premio equivalente a 4.500 veces el valor de la apuesta, mientras que tres cifras directas pagan hasta 400 veces lo apostado. Las dos últimas cifras pueden entregar 50 veces la apuesta y una cifra cinco veces el valor jugado. En algunas modalidades que incorporan quinta balota, el premio puede llegar a 63.000 veces el monto apostado.



Valor mínimo para jugar

Las apuestas de chance pueden realizarse desde 500 pesos más impuestos, aunque cada participante decide cuánto dinero invertir dentro de los límites establecidos por el operador autorizado. Las jugadas pueden registrarse en puntos físicos habilitados, redes de comercialización autorizadas y plataformas digitales que cuentan con aprobación para la venta de apuestas permanentes.



Qué hacer si el número resultó ganador

Los operadores recomiendan conservar el comprobante original en buen estado hasta verificar el resultado oficial. Para reclamar premios es necesario presentar el tiquete ganador y el documento de identificación correspondiente, además de cumplir los requisitos establecidos por la normativa vigente. Con el sorteo de este jueves 22 de octubre, el Sinuano Noche completó una nueva jornada de apuestas. Los jugadores que participaron ya pueden comprobar si el número 1368 coincidió con su jugada y si lograron obtener alguno de los premios contemplados dentro de este tradicional chance colombiano.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL