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¿Ganó la Lotería de Bogotá? Revise el número ganador y la serie de este jueves 22 de octubre

La Lotería de Bogotá juega este jueves 22 de octubre de 2026 su sorteo 2869, con un premio mayor de $12.000 millones.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Lotería de Bogotá 27 de agosto de 2026: cuáles son los resultados
Lotería de Bogotá hoy 22 de octubre: número ganador y serie del premio mayor. -
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Este jueves se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos de azar tradicionales del país. Los participantes esperan conocer la combinación ganadora del premio mayor y los números favorecidos en las demás categorías del plan de premios. La jornada pone en juego un premio mayor de $12.000 millones y una bolsa total superior a los $34.000 millones, que incluye premios secos y pagos por aproximaciones. Los resultados deben verificarse una vez termine el sorteo y la entidad publique el boletín oficial.

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Resultado de la Lotería de Bogotá hoy 22 de octubre de 2026

Estos son los datos principales del sorteo de este jueves:

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  • Número del sorteo: 2869.
  • Número ganador del premio mayor: pendiente de confirmación oficial.
  • Serie ganadora: pendiente de confirmación oficial.
  • Premio mayor: $12.000 millones.
  • Fecha del sorteo: jueves 22 de octubre de 2026.

El número ganador y la serie se deben actualizar cuando se publique el resultado oficial. Los jugadores también podrán revisar las combinaciones correspondientes a los premios secos.

¿Cuáles son los números ganadores de los premios secos?

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá contempla distintas categorías de premios secos, entre ellas:

  • El Abrazo Millonario: $1.000 millones.
  • Rugido de la Fortuna: $500 millones.
  • Vuelo de la Suerte: premios de $200 millones.
  • El Beat Ganador: premios de $50 millones.
  • La Ola Millonaria: premios de $20 millones.
  • El Salto Dorado: premios de $10 millones.

Los números y las series ganadoras de cada categoría deben consultarse en el boletín del sorteo 2869 una vez esté disponible.

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¿Cuál fue el resultado del último sorteo de la Lotería de Bogotá?

En el sorteo anterior, realizado el jueves 15 de octubre de 2026, el premio mayor correspondió al número 4486, serie 335, que obtuvo el premio de $12.000 millones.

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Ese resultado pertenece al sorteo 2868 y no corresponde al sorteo de este jueves 22 de octubre.

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¿A qué hora juega la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá realiza sus sorteos ordinarios los jueves. La programación oficial establece que el sorteo comienza a partir de las 10:25 p. m., hora colombiana, aunque la transmisión puede tener variaciones. Por eso, quienes consulten los resultados antes de esa hora deben esperar a que se realice el sorteo y se publiquen los datos correspondientes.

¿Dónde consultar los resultados oficiales de la Lotería de Bogotá?

Los jugadores pueden consultar el número ganador, la serie y los premios secos en la página oficial de la Lotería de Bogotá. Para comprobar si un billete resultó favorecido, es importante comparar tanto el número como la serie con los datos publicados por la entidad.

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Importante: al momento de elaborar esta nota, los números ganadores del sorteo 2869 estaban pendientes de confirmación. La información debe actualizarse cuando se publique el boletín oficial.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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