Número ganador del Dorado Tarde, último sorteo del viernes 13 de noviembre: verifique los resultados

En una fecha cargada de superstición y expectativa para miles de apostadores, el tradicional sorteo del Dorado Tarde cierra la semana hábil poniendo en juego su habitual bolsa de premios. Respaldado por la Lotería de Bogotá y vigilado en tiempo real por los entes de control, este juego de chance se consolida como uno de los favoritos en el centro de Colombia, al tiempo que cumple la función social de transferir recursos vitales a la salud pública.



RESULTADOS EN VIVO — SORTEO DEL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

El giro oficial de las balotas se lleva a cabo a las 3:25 p.m. con transmisión en directo para todo el territorio nacional a través del Canal 1.



Premio Mayor (4 Cifras) [ ____ ] Balota Especial ("La Quinta") [ ____ ]

(Nota editorial: Los corchetes serán actualizados al instante en que concluya la emisión televisiva y los delegados de la Secretaría de Gobierno suscriban el acta de conformidad).



HISTORIA Y DESTINO SOCIAL DE LOS RECURSOS

El nombre del sorteo evoca la emblemática leyenda prehispánica de El Dorado, profundamente arraigada en la cultura muisca y la historia de la Sabana de Bogotá. Administrado bajo el marco regulatorio de la Lotería de Bogotá, este juego garantiza estándares estrictos de transparencia operativa y destina, por mandato legal, un porcentaje directo de cada tiquete vendido al fortalecimiento de la red hospitalaria pública en Colombia.



GUÍA LEGAL PARA RECLAMAR SU PREMIO

Si su formulario resulta favorecido en la jornada de este viernes 13, tenga en cuenta las cuatro exigencias reglamentarias para efectuar el cobro:

Integridad del boleto: El comprobante físico impreso es un título valor al portador. Debe conservarse intacto, libre de tachaduras, enmiendas, roturas o humedad.

El comprobante físico impreso es un título valor al portador. Debe conservarse intacto, libre de tachaduras, enmiendas, roturas o humedad. Identificación personal: Es obligatorio exhibir la cédula de ciudadanía original del ganador.

Es obligatorio exhibir la del ganador. Puntos de redención e impuestos: Las ganancias menores se desembolsan de inmediato en cualquier punto autorizado de la red Paga Todo. Si el premio supera el límite legal de 48 UVT (equivalente a unos $2.259.000 pesos), el trámite debe adelantarse en las oficinas administrativas de la concesionaria, donde se aplicará la retención del 20% correspondiente al impuesto a las Ganancias Ocasionales.

Caducidad del derecho: De conformidad con la Ley 1393, el apostador dispone de un año calendario a partir de la fecha del sorteo para cobrar su dinero antes de que expire.

MODALIDAD DE APUESTA Y TABLA DE MULTIPLICADORES

El Dorado Tarde opera como una apuesta permanente (chance), permitiendo al usuario elegir libremente un número de cuatro dígitos (entre el 0000 y el 9999) y fijar el monto de su inversión desde $500 o $1.000 pesos (valor base al que se adiciona el 19% del IVA) en puntos físicos Paga Todo o plataformas digitales autorizadas.

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Los premios se liquidan sobre el valor neto apostado según la modalidad acertada:



Directo 4 cifras: Multiplica por 4.500 veces lo apostado.

Multiplica por lo apostado. Directo 3 cifras: Multiplica por 400 veces lo apostado.

Multiplica por lo apostado. 2 cifras finales ("Pata"): Multiplica por 50 veces lo apostado.

Multiplica por lo apostado. 1 cifra final ("Uña"): Multiplica por 5 veces lo apostado.

Quienes opten por la modalidad de chance combinado obtendrán premio si sus cifras coinciden en cualquier orden, aplicando un factor de retribución ajustado proporcionalmente.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.