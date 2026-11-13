Renunció el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe

Jaime Andrés Uribe renunció a la gerencia del Fondo Milagro, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara que tomaría “medidas correctivas” tras conocerse los salarios que reciben los 26 funcionarios que trabajan parta la entidad, creada para la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto, cuya nómina mensual asciende a más de 760 millones de pesos.



Los sueldos se conocieron por la respuesta que el Fondo Milagro dio a un derecho de petición interpuesto por el senador Duvalier Sánchez. De acuerdo con ese documento, el saliente gerente recibe poco más de 39 millones de pesos mensuales; el secretario privado y cuatro directores, 36 millones cada uno; los 13 coordinadores de área, entre 30 y 33 millones, y los profesionales técnicos, entre 5,8 y 18,9 millones”.

Estos salarios se conocen en medio de los cuestionamientos a la labor de la entidad, que reportó un presupuesto aprobado de 624.656 millones de pesos para intervenciones urgentes. Sin embargo, los procesos contractuales adelantados suman 7.440 millones destinados principalmente a demoliciones e interventorías en Pereira y Cali. Esto representa el 1,19% del presupuesto aprobado. (Lea también: Cuestionan al Fondo Milagro por baja ejecución de recursos para la reconstrucción tras terremoto)



“Aquí nadie tiene el puesto asegurado”

El presidente De la Espriella ya había anunciado el jueves 12 de noviembre que tomaría “medidas correctivas” porque “los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”.

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En ese mismo mensaje, dijo que en su gobierno “todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba. Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados. Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones”.



En el texto que publicó este viernes, reiteró lo dicho, manifestando que “aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia frente a las directrices que doy”.



Señaló que aceptó “la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles. Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato. No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir”.

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El mandatario dijo que en las próximas horas informará quién asumirá la gerencia de la entidad.

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