Super Astro Sol: resultados oficiales del último sorteo de hoy, viernes 13 de noviembre

Con el cierre de la segunda semana del mes y en una fecha que tradicionalmente despierta la superstición y el interés de los apostadores, este viernes 13 de noviembre de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada del Super Astro Sol. Miles de jugadores en todo el territorio colombiano siguen de cerca el movimiento de las balotas con la expectativa de acertar la combinación entre números y signos del zodiaco.

Para esta edición de viernes, presentamos la información organizada bajo un esquema que prioriza la tabla de ganancias, el seguimiento en vivo de las 4:00 p. m., la mecánica de juego y los requisitos oficiales para hacer efectivo cualquier premio.

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Plan de premios: ¿Cuánto paga cada nivel de acierto?

El Super Astro Sol se diferencia de las loterías tradicionales porque no reparte una bolsa común entre varios ganadores. El sistema opera bajo la modalidad de contrapartida, aplicando un multiplicador fijo sobre el dinero invertido en el formulario:



4 cifras + signo exacto 42.000 veces lo apostado $42.000.000 3 cifras + signo exacto 1.000 veces lo apostado $1.000.000 2 cifras + signo exacto 100 veces lo apostado $100.000

Resultados oficiales Super Astro Sol: Viernes 13 de noviembre de 2026

El sorteo se realiza puntualmente a las 4:00 p. m. (hora colombiana) con transmisión en directo a través de la señal abierta del Canal Uno y bajo la supervisión de delegados de las autoridades competentes. La combinación ganadora de esta tarde se actualizará en el siguiente recuadro:



NÚMERO GANADOR 8586 SIGNO DEL ZODIACO Escorpio

Respaldo institucional y aporte a la salud pública

Este juego de suerte y azar es operado por Corredor Empresarial S.A. bajo la estricta regulación y vigilancia de Coljuegos. En cumplimiento de la normativa legal vigente en Colombia, un porcentaje de los ingresos recaudados por la venta de cada tiquete se transfiere directamente a la financiación del sistema de salud pública del país.



¿Cómo se juega y cuáles son los límites de apuesta?

Participar en el sorteo requiere seleccionar dos variables principales en los puntos de venta autorizados:



Selección numérica: Escoger un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999. Elección del signo: Asociar el número a uno de los 12 signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Valores y modalidades: Cada formulario permite apuestas desde un mínimo de $500 pesos hasta un máximo de $10.000 pesos. El usuario puede elegir sus cifras manualmente o solicitar la opción "automático" en la terminal.

Guía y requisitos para reclamar un tiquete ganador

Si su combinación resulta favorecida en la tarde de este viernes, tenga en cuenta las siguientes disposiciones para reclamar el dinero:



Estado del boleto: Conservar el tiquete físico original en óptimas condiciones, sin enmendaduras, tachaduras ni daños por humedad.

Conservar el tiquete físico original en óptimas condiciones, sin enmendaduras, tachaduras ni daños por humedad. Cobro de montos menores: Se efectúa directamente en los puntos físicos de las redes aliadas ( SuperGIROS o Su Red ) presentando la cédula de ciudadanía original.

Se efectúa directamente en los puntos físicos de las redes aliadas ( ) presentando la cédula de ciudadanía original. Cobro de montos mayores: Para sumas elevadas, el ganador debe acudir a las sedes administrativas autorizadas portando el tiquete original y una fotocopia de la cédula ampliada al 150%.

Para sumas elevadas, el ganador debe acudir a las sedes administrativas autorizadas portando el tiquete original y una fotocopia de la cédula ampliada al 150%. Retención tributaria: De acuerdo con el Estatuto Tributario nacional, a los premios de juegos de suerte y azar se les aplica un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.