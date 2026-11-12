En vivo 🔴 Latin Grammy 2026: Carlos Vives y Grupo Niche, primeros colombianos en recibir premios

La ceremonia central de los Latin Grammy 2026 se celebra este jueves 12 de noviembre de 2026 en el emblemático MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). Allí se reúnen miles de artistas emocionados ante la posibilidad de recibir un gramófono de la Academia Latina de la Grabación por los mejores trabajos musicales de los últimos años en la industria de la música para Latinoamérica.



¿Cómo ver los Latin Grammy 2026 gratis y en vivo desde Colombia?

Para la audiencia en Colombia, la transmisión en vivo de la premiación contará con acceso digital gratuito e interactivo.



Streaming gratuito por Ditu : Los fanáticos en Colombia podrán seguir el minuto a minuto sin costo a través de Ditu, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión. El servicio no requiere pago de suscripción ni registro de tarjetas bancarias, aunque se exige un registro previo de usuario en la plataforma. Se puede acceder desde la aplicación móvil (App Store y Google Play), navegadores web o aplicaciones para Smart TV.

: Los fanáticos en Colombia podrán seguir el minuto a minuto sin costo a través de Ditu, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión. El servicio no requiere pago de suscripción ni registro de tarjetas bancarias, aunque se exige un registro previo de usuario en la plataforma. Se puede acceder desde la aplicación móvil (App Store y Google Play), navegadores web o aplicaciones para Smart TV. Cobertura y antesala con Carolina Cruz: La antesala digital y la ceremonia privada previa serán lideradas por la presentadora, acompañada por la experta en moda Eleonora Morales, el analista musical Alejandro Marín y la comunicadora Paola Ovalle. Este equipo ofrecerá entrevistas con nominados, análisis de categorías y el cubrimiento de la alfombra roja a partir de las 3:00 p. m..

Televisión por suscripción y plataformas: En Latinoamérica, la gala principal de las 8:00 p. m. se emitirá en televisión por cable por el canal TNT y en streaming por HBO Max. En Estados Unidos, las cadenas Univision, UniMás, Galavisión y la plataforma ViX llevarán la señal.



Conozca el listado de ganadores de los Latin Grammy 2026

5:30 p. m. Bizarrap dice que se acabarán las Music Sessions

Al recibir el premio a mejor canción urbana por su sesión junto a Daddy Yankee, el productor argentino señaló que este formato llegó a su punto final. "Buscamos abrirle un espacio a los artistas, sin importar si eran reconocidos o no, para expresarse sin filtro", aseguró.



4:42 Hija de Alejandro Fernández sorprendió con emotivo discurso

Camila Fernández se llevó el gramófono por mejor álbum de música ranchera / mariachi en la que competía con Pepe Aguilar y Christian Nodal, por su disco 'La Fernández'. La mexicana conmovió al agradecer su premio al bebé que está esperando por ser su "motivación" para seguir.



4:19 p. m. Latin Grammy para Grupo Niche

El Grupo Niche se llevó el premio en la categoría de canción tropical. El premio lo recibió el compositor José Aguirre por la canción 'Realidad-es'. El artista agradeció al grupo caleño y se refirió al terremoto del 10 de agosto que sacudió a Colombia. "Nuestra amada Cali se está levantando. Los amamos. Fuerza", dijo.



4:08 p. m. Carlos Vives se lleva un nuevo gramófono

Aunque Carlos Vives no estuvo presente en la ceremonia, se llevó el premio por 'El último disco Vol.1' . En la categoría mejor álbum cumbia / vallenato, también estaban nominados Jorge Celedón y Karen Lizarazo.



4:00 p. m. Categoría de compositor del año

Uno de los premios más importantes de la ceremonia, el de la categoría compositor del año, fue para la venezolana Sara Schell, quien ha trabajado detrás de éxitos de artistas como KATSEYE, Becky G y J Balvin. "Este premio es para mi familia. Pero no me refiero solo a mis papás. Sino a mi equipo y mis amigos. Gracias por todo el apoyo. Que viva la música", expresó.



3:40 p. m. Artistas que se llevaron los primeros premios

Algunos de los primeros premios de la ceremonia fueron para las mexicanas The Warning, los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, la venezonala Sara Schell y la italiana Laura Pausini.



3:00 p. m. Inicia la ceremonia número 27 de los Latin Grammy

Previo a la ceremonia televisada de las 8:00 p. m. en este espacio se entrega la gran mayoría de los premios. Recuerde que Karol G, Juanes, Feid, Fonseca, Carlos Vives, entre otros grandes artistas colombianos están nominados.



Listado completo de artistas ganadores en los Latin Grammy

Mejor canción rock: The Warning por 'Ego'

Mejor álbum de música tejana: Bobby Pulido por 'Bobby Pulido & Friends Una tuya y una mía (vol2/en vivo)

Mejor álbum de música popular brasileira: Amaro Freitas, Criolo y Dino D'Santiago por 'CRIOLO, AMARO E DINO'

Mejor interpretación de música electrónica: Ca7riel, Fred Again y Paco Amoroso por 'Beto's Horns (Daphni remix)'

Mejor álbum de merengue o bachata: Techy Fatule por 'Chula'

Mejor álbum de salsa: Luis Enrique por 'El alma en clave'

Mejor álbum pop tradicional: Laura Pausini por 'Yo canto 2'

Mejor álbum de música banda: Edén Muñoz por 'Piedras a la luna'

Mejor compositor: Sara Schell

Mejor álbum cumbia / vallenato: Carlos Vives por 'El último disco Vol.1'

Mejor canción tropical: 'Realidad-es' de Grupo Niche

Mejor canción alternativa: Jorge Drexler por 'Ante la duda, baila'

Mejor video musical versión larga: Ca7riel & Paco Amoroso por 'Free spirits (The film)'

Mejor álbum de música ranchera / mariachi: Camila Fernández por 'La Fernández'

Mejor canción de raíces: Facundo Balta y Jorge Drexler por 'El tambor chico'

Mejor álbum de tango: El Quinteto de Astor Piazzolla por 'Le Grand Tango'

Mejor video musical versión corta: Rosalía por 'Sauvignon Blanc'

Mejor álbum cantautor: Jorge Drexler por 'Taracá'

Mejor canción cantautor: Silvana Estrada por 'Dime'

Mejor álbum folclórico: Milo J por 'La vida era más corta'

Mejor álbum de música flamenca: Yerai Cortes por 'Popular'

Mejor álbum de rock: Fito Páez por 'Shine'

Mejor canción de rap / hip hop: J Noa y Trooko por 'Antisistema'

Mejor canción pop: Rosalía por 'La perla'

Mejor canción urbana: Daddy Yankee, Santiago Alvarado y Bizarrap por 'Daddy Yankee BZRP Sessions Vol. 0/66'

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co