En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
EMERGENCIA POR LLUVIAS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / No es su internet: Nequi registra caída masiva de sus operaciones este 19 de noviembre

No es su internet: Nequi registra caída masiva de sus operaciones este 19 de noviembre

La plataforma confirmó que varios de sus servicios están presentando fallas masivas este miércoles.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Cómo consultar el resumen de sus movimientos en Nequi
Nequi/ Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad