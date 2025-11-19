No es su internet: Nequi registra caída masiva de sus operaciones este 19 de noviembre

Nequi informó por medio de su plataforma de servicios que este 19 de noviembre atraviesa una caída masiva que está limitando el uso de su aplicación y de varios de los canales que normalmente permiten gestionar el dinero desde el celular.

Uno de los inconvenientes más notorios es la imposibilidad de ingresar a la app. La compañía lo clasificó como una interrupción mayor, lo que implica que un número importante de personas no puede entrar a sus cuentas, consultar el saldo ni revisar movimientos recientes.



Estos son los servicios de Nequi que no funcionan hoy

Nequi confirmó a través de su sección oficial de "nuestros servicios Nequi", donde la plataforma suele actualizar en tiempo real el funcionamiento de cada canal, que este 19 de noviembre enfrenta una interrupción amplia que afecta buena parte de sus operaciones. Según el reporte, varios de los servicios más utilizados por los usuarios se encuentran con interrupción mayor, lo que impide realizar transacciones habituales desde la aplicación.



Ingreso App Nequi: interrupción mayor

interrupción mayor Envíos a Bancolombia: interrupción mayor

interrupción mayor Envíos entre Nequis: interrupción mayor

interrupción mayor Envíos de Bancolombia a Nequi: interrupción mayor

interrupción mayor Retiros de cajero: Interrupción mayor

Interrupción mayor Retiros de corresponsales Nequi: interrupción mayor

interrupción mayor Retiros de corresponsales Bancolombia: interrupción mayor

interrupción mayor Recargas PSE: interrupción mayor

interrupción mayor Recargas corresponsales Nequi: interrupción mayor

interrupción mayor Recargas corresponsales Bancolombia: interrupción mayor

interrupción mayor Pagos por PSE : interrupción mayor

: interrupción mayor Tarjeta Nequi: operacional

operacional QR Entrecuentas: interrupción mayor

¿Qué hacer cuando Nequi se cae?

Cuando Nequi presenta fallas, como las reportadas este 19 de noviembre, la recomendación principal es evitar realizar transacciones repetidas. Muchos usuarios suelen intentar enviar dinero varias veces al creer que la app no procesó el movimiento, lo que puede generar duplicados cuando el sistema se restablezca.

Otra acción útil es consultar el panel oficial de estado de servicios de Nequi, donde la plataforma acostumbra informar qué funciones están operativas y cuáles siguen afectadas. Esto permite saber si el problema está en un servicio puntual o si la falla es general.



Si la aplicación no permite iniciar sesión o se queda cargando, Nequi sugiere no desinstalarla, ya que esto no soluciona caídas del sistema. Lo recomendable es esperar y reintentar más tarde, hasta que la empresa informe que sus servicios ya están reestablecidos.



Para quienes necesitan usar su dinero de inmediato y tienen la Tarjeta Nequi, este suele ser el único canal que continúa funcionando incluso en caídas parciales, por lo que puede servir para pagar en comercios mientras se normalizan los demás servicios.

